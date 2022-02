Comagri Senato/Camera, Pnrr. Patuanelli: Grande occasione, agroalimentare al centro dell’azione di Governo. Mipaaf sta rispettando le tempistiche

“Il Pnrr rappresenta una grande occasione per la crescita del nostro paese, abbiamo cercato di lavorare implementando poche misure ma che possano essere profonde. Il mondo agroalimentare sta aspettando l’attuazione del piano e noi stiamo rispettando i tempi.

Le misure del Pnrr non sono l’unico strumento a favore del settore, c’è una grande sinergia con le misure della nuova Pac, in più ulteriori iniziative grazie anche all’ultima legge di bilancio e al recente decreto sostegni ter.”

Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, nel corso dell’audizione, nelle commissioni congiunte di Camera e Senato, sullo stato di attuazione del Pnrr.

“Non soltanto a parole ma anche nei fatti il settore agroalimentare è tornato ad essere uno dei fulcri dell’azione di governo e riveste nuovamente un ruolo di centralità nella struttura economica e sociale del nostro paese. Con la Pac l’Italia ha a disposizione fino al 2027 oltre 50 mld euro, mentre il Pnrr contempla interventi in ambito agricolo pari a 7,9 mld euro. A queste risorse si aggiungono ulteriori 2 mld euro della legge di bilancio ed ulteriori 50 mln euro dal sostegni ter per affrontare il tema della bio sicurezza e della peste suina.

Gestire nel migliore dei modi queste risorse è una sfida ambiziosa che richiede una macchina amministrativa efficiente e la struttura del Mipaaf ha sin qua dimostrato di sapere far fronte agli impegni straordinari connessi al Pnrr.

Per far fronte a questo sforzo organizzativo ho provveduto nel mese di ottobre ad istituire l’unità di missione per il Pnrr, una struttura speciale che sarà attiva fino al complemento dell’attuazione degli interventi del piano e che non andrà oltre il 31 dicembre 2026. È stata individuata anche la figura del direttore generale, il dottor Paolo Casalino, che ha come provenienza il Mise. La struttura è già pienamente operativa. L’Unità di missione avrà anche una funzione specifica per le attività di prevenzione e contrasto alle frodi, del rischio di doppio finanziamento e dei rischi di conflitti d’interesse nella gestione dei fondi del piano nazionale.

Tutte le misure devono essere collocate e valutate nel quadro di un più ampio programma di rilancio del settore agroalimentare italiano, basato sull’azione sinergica di tutti gli strumenti a disposizione. Un rilancio che oltre a rafforzare la competitività delle imprese punta a sostenere anche la transizione ecologica proposta dal green deal. Non a caso infatti tre dei quattro progetti agricoli inclusi nel piano sono inseriti nella missione due, dedicata alla transizione verde.

Il Pnrr è dunque assai lontano dalla logica dei sussidi a pioggia, ma è basato invece su target e progettualità ben precise da raggiungere. Le procedure europee ci impongono inoltre di rispettare tempistiche precise che non ammettono distrazioni e il Mipaaf oggi è perfettamente in linea col cronoprogramma condiviso con la Commissione e col servizio centrale del Pnrr del Ministero dell’economia e finanze.

Gli interventi che il Mipaaf dovrà realizzare:

Sviluppo della logistica per il settore con una dotazione di 800 mln euro. Parchi agrisolari con una dotazione di 1,5 mld euro. Innovazione e meccanizzazione con 500 mln euro. Investimenti nella resilienza del’agrosistema irriguo con 880 mln euro. I contratti di Filiera e Distretto con 1,2 mld euro.

Complessivamente il Mipaaf gestirà nell’ambito del Pnrr risorse pari a 4,88 mld euro. Si aggiungono però due progettualità in capo al Mite che riguardano il settore del biogas e biometano per 1,92 mld euro e per l’agrovoltaico 1,1 mld euro. Complessivamente arriviamo dunque ad un impatto sul settore agroalimentare per 7,9 mld euro.

Sullo sviluppo del logistica:

La misura ha l’obiettivo di sostenere la costruzione di una rete logistica efficiente e sostenibile e rafforzare la competitività delle filiere agroalimentari. La misura potrà intervenire sui seguenti ambiti: riduzione dell’impatto ambientale dei trasporti agroalimentari, miglioramento capacità di stoccaggio e trasformazione delle materie prime, potenziamento capacità di esportazione, incremento trasporto su ferrovia e interconnessione tra porti, interporti e strutture logistiche, miglioramento della capacità logistica dei mercati all’ingrosso, riduzione sprechi alimentari.

Una misura dunque molto ampia. La struttura tecnica è al lavoro per definire nel dettaglio gli interventi ammissibili e le caratteristiche del contributo. Questa fase di approfondimento si concluderà a marzo mentre la pubblicazione del bando avverrà nel secondo trimestre del 2022.

Sul parco agrisolare:

L’obiettivo è di sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica in ambito agricolo, escludendo il consumo di suolo e prevede l’installazione di pannelli sulle coperture di edifici a scopo produttivo nel settore agricolo, zootecnico e agroindustriale. Si contribuisce così ad aumentare la sostenibilità, la resilienza, la transizione verde e l’efficienza energetica del settore. Per l’attuazione della misura il Mipaaf si avvarrà del Gse come ente attuatore e sempre al Gse verranno delegate alcune funzioni di monitoraggio, controllo e rendicontazione delle spese per l’evidente esperienza che il Gse ha in questo ambito. L’accordo col Gse dovrebbe essere stipulato entro la fine del mese di febbraio.

Non vogliamo trasformare le aziende agricole in aziende energetiche, dobbiamo fare invece un supporto al reddito agli agricoltori italiani.

Sull’innovazione e meccanizzazione del settore agricolo e alimentare:

La misura consente di assegnare contributi in conto capitale per l’ammodernamento dei macchinari agricoli e l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione di tecnologie 4.0. Il sostegno dovrà essere prioritariamente indirizzato agli investimenti in grado di ridurre in maniera incisiva le emissioni di gas serra. Dunque 400 mln euro andranno all’innovazione e meccanizzazione del settore agricolo, mentre 100 mln euro destinati all’ammodernamento dei frantoi oleari.

La gestione della misura della meccanizzazione sarà condivisa con le regioni medesime.

Sono tuttora in corso interlocuzioni tecniche col Mef affinché sia prevista una diffidente flessibilità relativa alla tipologia di macchine finanziabili, al fine di consentire una ricaduta più efficace e diffusa sul territorio. Un eventuale obbligo imposto dalla commissione ue di vincolare l’accesso ai finanziamenti unicamente a mezzi agricoli a zero emissioni rischierebbe di inficiare il successo della misura, tenendo conto che il mercato dei trattori elettrici o a biometano non è ancora sufficientemente sviluppato.

Sugli investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo:

Si tratta di un investimento fondamentale per il futuro del successo del settore agricolo, che deve fare i conti con le conseguenze sempre più pesanti dei cambiamenti climatici. La misura si integra con altri strumenti, andando a costruire una strategia ad ampio raggio che mira a rafforzare e modernizzare il sistema irriguo nazionale. Sono previste risorse complessive pari a 880 mln euro, di cui 520 mln euro per i nuovi progetti e 360 mln euro a coprire il finanziamento di progetti già in essere.

Il Mipaaf ha provveduto a definire i criteri di selezione degli interventi irrigui e a selezionare i progetti finanziabili. Entro 12 mesi dall’approvazione della graduatoria, entro il 30 settembre di quest’anno, il Ministero dovrà emanare i decreti di concessione di finanziamenti a favore dei progetti selezionati. Allo stato attuale i progetti candidati sono in totale 49. La realizzazione del 100% degli interventi dovrà essere garantita entro giugno 2026.

La misura ha come obiettivo l’aumento complessivo della percentuale di aree irrigate e un incremento dal 24% al 40% della percentuale delle fonti di prelievo dotati di misuratori.”

Sui contratti di Filiera e Distretto:

Il Mipaaf sta gestendo quest’ulteriore intervento a valere sul fondo complementare. La misura può contare su una dotazione di 1,2 mld euro che saranno utilizzati con una quota pari a 350 mln euro per il finanziamento di progetti già presentati e inseriti in graduatoria nell’ambito del quarto bando contratti di Filiera e Distretto, e con le risorse rimanenti per l’emanazione del quinto bando per il settore agroalimentare.”

Così in conclusione alle commissioni congiunte di Senato e Camera il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli.