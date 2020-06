COMAGRI SENATO, TUTTI I TEMI DELL’ALLEANZA DELLE COOPERATIVE VOLTI AD AFFRONTARE CRISI POST COVID PER SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA

La diffusione del COVID 19, oltre alle drammatiche conseguenze di natura sanitaria, sta producendo effetti anche dal punto di vista economico. Nel giro di poche settimane si è assistito all’emergere di una crisi generalmente paragonata per dimensioni a una guerra, e certamente grave quanto la crisi del decennio passato, ma con l’aggravante di essere inedita nelle sue caratteristiche. Il blocco dell’economia reale – e contemporaneamente della domanda, dell’offerta e degli scambi – pressoché in tutte le aree sviluppate del globo, ha di fatto provocato un “congelamento” economico che minaccia una recessione globale.

Così nel documento inviato dall'Alleanza delle cooperative alla commissione Agricoltura del Senato volto ad affrontare i temi del settore in vista della crisi post Covid. In questo quadro di sostanziale flessione e rischi elevati, si inserisce l’economia italiana che già presentava criticità superiori e attese più pessimistiche rispetto al resto dell’Europa, presentando caratteri di sostanziale stagnazione terminate in una frenata del quarto trimestre del 2019.Gli scenari predittivi meno allarmistici ad ora, preconizzano una caduta del Pil 2020 compresa tra l’8 e il 10%.

1.UNO SGUARDO D’INSIEME: COVID 19, IMPATTI SU AGROALIMENTARE E PESCA E MISURE VARATE.

In questo quadro di sostanziale flessione e rischi elevati, si inserisce l'economia italiana che già presentava criticità superiori e attese più pessimistiche rispetto al resto dell'Europa, presentando caratteri di sostanziale stagnazione terminate in una frenata del quarto trimestre del 2019.Gli scenari predittivi meno allarmistici ad ora, preconizzano una caduta del Pil 2020 compresa tra l'8 e il 10%.

Non è da sottovalutare l'impatto della crisi sulle imprese cooperative, in specie della filiera dall'agroalimentare, che, per relazioni economiche e commerciali, oltre che per mole di attività, si ritrovano a dover gestire la crisi economica in corso, amplificando le ricadute negative su compressione dei livelli produttivi, interni ed esterni, dei fatturati e dei livelli occupazionali, anche dell'indotto.

Non è da sottovalutare l’impatto della crisi sulle imprese cooperative, in specie della filiera dall’agroalimentare, che, per relazioni economiche e commerciali, oltre che per mole di attività, si ritrovano a dover gestire la crisi economica in corso, amplificando le ricadute negative su compressione dei livelli produttivi, interni ed esterni, dei fatturati e dei livelli occupazionali, anche dell’indotto.

La gravità della situazione è emersa sin da subito.

L’Alleanza delle cooperative agroalimentari ha da subito focalizzato l’attenzione sulle criticità di maggior rilievo:

a) la crisi di liquidità delle imprese;

b) i problemi della logistica e dei trasporti delle merci e, in

particolare, di quelle deperibili, legati alla necessità di

garantire fluidità ai flussi commerciali;

c) il rischio di controlli aggiuntivi chiesti in esportazione; un

aumento anomalo ed ingiustificato dei costi per i container;

d) il deterioramento dei rapporti con i clienti esteri;

e) la difficoltà di assicurare la tutela del lavoro, in termini di

tutela della salute e dei livelli occupazionali;

f) la emergente carenza di manodopera soprattutto estera;

g) le strumentalizzazioni e barriere ingiustificate da parte dei

Paesi esteri, per cui è stato richiesto da subito intervento della Commissione UE.

Per dare risposta a queste problematiche, l’Alleanza delle cooperative Agroalimentari e della Pesca ha promosso, sostenuto ed apprezzato molti degli interventi e degli strumenti che sono stati introdotti dal Governo e dal Parlamento. Sino ad oggi sono stati varati tanti provvedimenti che hanno creato grandi aspettative da parte delle imprese.

Non nascondiamo, tuttavia, la nostra preoccupazione legata alle lungaggini burocratiche che rallentano la velocità di erogazione delle misure varate. Oggi più che mai v’è la necessità di snellire le pratiche. Occorre velocizzare l’esecuzione dei provvedimenti. Abbiamo già avuto modo di segnalare le difficoltà nell’accesso delle misure previste dal DL liquidità.

Al momento grandi aspettative sono riposte in una sollecita attuazione del decreto-legge n. 34 del 2020, c.d. Decreto Rilancio.

Non possiamo sottacere, tuttavia, le nostre preoccupazioni in merito all’erogazione dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto Rilancio. L’articolo 25 del dl 34/2020 infatti sembra non tener conto delle peculiarità del comparto agricolo e della pesca, caratterizzato da forte stagionalità e da un ciclo biologico che non può dirsi esaurito con riferimento al solo mese di aprile, preso a parametro di riferimento per determinare l’accesso alla misura. Analoghe considerazioni possono essere sviluppate anche con riferimento alle misure previste dagli art. 26 (rafforzamento patrimoniale delle PMI) e 27 (patrimonio dedicato di CDP) del DL RILANCIO. Siamo convinti che, proprio con riferimento alle PMI e alle Grandi Imprese dell’agroalimentare, sia necessario attivare gli interventi finanziari a condizioni di mercato oggi intestai ad ISMEA per effetto dell’incorporazione della ex società ISA. A tal fine, è auspicabile che il Parlamento approvi gli emendamenti presentati che prevedono la destinazione di 400 milioni di euro a favore della misura in questione oltre al rafforzamento e rifinanziamento dell’istituto della cambiale agraria e della pesca.

Inoltre, sarebbe auspicabile l’istituzione di un tavolo di coordinamento per il settore agricolo e agroalimentare e della pesca, aperto agli istituti bancari e finalizzato a risolvere le criticità sino ad oggi registrate nell’acceso al credito, comprese le misure del DL liquidità.

2. FOCUS SUI COMPARTI PRODUTTIVI E GLI IMPATTI DEL COVID 19: COME RIPARTIRE?

Oltre alle problematiche sopra richiamate, che riguardano in maniera trasversale tutte le imprese del comparto agricolo, agroalimentare e della pesca, si propongono di seguito dei brevi focus suddivisi sui singoli comparti produttivi.

2.1. Settore lattiero-caseario

A causa dell'emergenza Covid-19 il comparto ha perso completamente le vendite del canale HORECA (latte fresco e formaggi soprattutto DOP) che solo in parte so-no state assorbite dalla GDO.

Il latte fresco alimentare, perla del comparto lattiero caseario italiano, oltre ad aver perso completamente il canale HORECA sta registrando cali di acquisto del 15% nel canale della GDO.

Considerata la tipologia di prodotto, ovvero che è fatto esclusivamente con latte nazionale, si avrà forte difficoltà nel trovare altre collocazioni di trasformazione. Stiamo parlando di circa l'11% del latte nazionale che, insieme alle DOP, remunera meglio gli allevatori. Pertanto, sarebbe opportuno investire risorse oltre che per il consumo dei formaggi DOP anche per il latte fresco alimentare. Oltre al mercato nazionale il comparto guarda con preoccupazione il mercato estero che registra importanti diminuzioni nei volumi di export.

Le risorse stanziate per il Fondo Indigenti dovrebbero, in qualche modo, aiutare il comparto attraverso ritiri di produzioni a DOP nonché di latte UHT da destinare agli enti caritatevoli.

È fondamentale prevedere l’attivazione dello strumento dell’ammasso privato, destinando parte delle risorse oggi stanziate dall’articolo 222 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Sono inoltre indifferibili politiche commerciali che consentano alle nostre imprese di riconquistare gradualmente le quote di mercato perse durante il lockdown. In tale prospettiva, il patto per l’export potrebbe rappresentare un valido strumento di politica economica, se si avrà l’accortezza di evitare gli errori del passato e immaginare strumenti nuovi di promozione che tengano conto delle potenzialità della digitalizzazione e delle piattaforme di e-commerce.

2.2. Settore vitivinicolo

La crisi sanitaria ha comportato, a livello nazionale e internazionale, un’obbligata riduzione dei consumi on-trade a causa della chiusura di alberghi, ristoranti, agriturismi, bar enoteche e della perdita di una parte consistente delle vendite dirette in cantina, dovute all’azzeramento del turismo e alla forte riduzione degli acquisti dei consumatori “locali”, per via delle misure restrittive in materia di spostamenti. Inoltre, anche in questa fase, la ripartenza economica non potrà che registrare ritmi inferiori rispetto ai livelli precedenti (graduale recupero della socialità, minore capienza ricettiva, timori di altre ondate di contagio).

Secondo una recente indagine di Mediobanca, la somma dei suddetti effetti porterebbe nel 2020 a minori vendite, nazionali e all’estero, per circa 2 miliardi, con una contrazione stimabile tra il 20% e il 25% rispetto al 2019.

Rimane, inoltre, ancora un’incognita la vendemmia 2020, ed è evidente che un raccolto più o meno abbondante – sia al livello nazionale sia europeo – impatterà in maniera diversa sul mercato. Al livello UE, purtroppo ad oggi non è stato possibile individuare un plafond finanziario specifico da stanziare per il settore vitivinicolo, il che creerà inevitabilmente una distorsione di concorrenza tra i diversi S.M., che interverranno con misure differenti e stanziamenti di diversa entità. Dunque, un budget europeo aggiuntivo dedicato al vino rimane certamente una delle priorità da perseguire.

Al livello nazionale, si sta pensando a diverse forme di intervento nonché a misure di sostegno, ma è importante che anche queste non vadano a creare distorsioni nel mercato.

Come noto, l’Alleanza è stata promotrice della norma volta a conseguire una riduzione delle rese per ettaro delle uve diverse da quelle rivendicate per produrre vini a Do o a IGP. Confidiamo che la norma oggi contenuta nell’art.224 del decreto-legge n. 34 del 2020 non venga modificata in sede di conversione. In particolare, è importante salvaguardare il meccanismo di condizionalità per l’entrata in vigore delle riduzioni previste nonché la specificità di alcune aree particolarmente vocate per le quali si prevede la definizione di una resa più elevata sino a 40 tonnellate per ettaro. La soluzione individuata si ispira a principi di proporzionalità tali da evitare effetti distorsivi della concorrenza.

Inoltre, parlando di distillazione di crisi, sarà fondamentale destinare alla misura almeno cento milioni di euro ed evitare un prezzo troppo basso pagato al produttore che avrebbe l’effetto immediato di deprimere i prezzi di mercato di tutti i vini comuni, e non solo di quelli.

Inoltre, gli operatori impegnati in progetti di promozione nei Paesi terzi, aspettano ormai da mesi quelle modifiche al Decreto Ministeriale attualmente vigente, le quali permetterebbero una maggiore flessibilità nello svolgimento delle azioni, in una fase in cui la promozione diviene una misura ancora più fondamentale. Si tratta di modifiche che non richiedono alcun ulteriore impegno finanziario da parte del Governo e del Ministero, e la tempistica è un fattore determinante per l’efficacia delle azioni introdotte. Pertanto, auspichiamo che l’iter procedimentale per l’adozione del provvedimento ministeriale sia portato rapidamente a conclusione.

Sempre in tema di promozione, è importante che già a partire da subito - essendo in corso una graduale e generalizzata riapertura al livello mondiale – le istituzioni nazionali preposte si impegnino in una ampia campagna promozionale del vino made in Italy, per rilanciare i consumi in Italia e per non perdere quote di mercato all’estero.

2.3. Settore zootecnico

L'emergenza sanitaria legata al Covid 19 ha creato pesanti ripercussioni anche nel settore zootecnico, pur con differenziazioni nei vari comparti.

La chiusura del canale Ho.Re.Ca. e degli agriturismi, la diminuzione degli acquisti ai banchi della gastronomia e dei supermercati (aggiunti ad un trend di consumi già in calo nel periodo pre-pandemia), nonché le problematiche legate alle esportazioni e alla manodopera nelle aziende hanno messo a dura prova lo stato di salute delle imprese del comparto.

La situazione economica e finanziaria per le aziende operanti nel comparto, che svolgono un ruolo fondamentale all’interno della filiera per la loro capacità di sviluppare progettualità e valorizzazioni delle produzioni, sta diventando insostenibile. C’è il rischio concreto di crisi aziendali importanti e diffuse, che si aggiungerebbero a quelle già conclamate.

Il rischio è l’affossamento di un settore trainante del Made in Italy, che dà lavoro a migliaia di lavoratori.

Particolari difficoltà si riscontrano nelle filiere inerenti ai settori suinicolo, bovino da carne e cunicolo che hanno necessità di soluzioni urgenti e concrete.

Tra le misure adottabili a breve e medio termine si possono porre all’attenzione alcune priorità:

• prevedere che una parte delle risorse destinate alle filiere in crisi sia destinata a sostenere in particolare i settori suinicolo e cunicolo, attraverso l’ammasso privato;

• prevedere altresì una congrua quota di risorse destinate al Fondo emergenza alimentare (250 milioni di €) per il ritiro dal mercato di prodotti del settore suinicolo e bovino da carne.

Sempre nel settore suinicolo risulta urgente dare piena attuazione dell'intesa siglata nel 2019 sul Fondo suinicolo nazionale per il rafforzamento della filiera (5 milioni di €), nonché all’attivazione di una forte ed incisiva attività di promozione dei consumi, in particolare di prodotti DOP, sostenuta da una campagna di informazione mirata a comunicare con efficacia ai consumatori i valori nutrizionali. Sarà, altresì, fondamentale mettere a punto, in tutti i comparti, nuovi Piani di settore, raccogliendo indicazioni da tutti i portatori di interesse, in una ottica di medio e lungo termine e incentivare la presenza su nuovi mercati UE ed extra UE, prevedendo maggiori sostegni all’export.

2.4. Settore ortofrutticolo

Al momento, la filiera ortofrutticola è regolarmente attiva, ma sono evidenti le criticità con cui dovrà confrontarsi a breve dato il contesto di incertezza.

L’emergenza sanitaria Covid-19 ha impattato sulla filiera ortofrutticola per effetto dei nuovi stili di consumo indotti. La composizione del paniere di spesa sembra aver subito variazioni e alcuni prodotti più facilmente stoccabili, come patate, legumi secchi, cipolle, carote, arance, cavoli, mele, kiwi e ortaggi surgelati ed appertizzati hanno beneficiato di un incremento delle vendite; mentre altri prodotti, connotati da una maggiore deperibilità (come, ad esempio, funghi, insalate 4° gamma e fragole) hanno riscontrato un calo drastico degli acquisti.

Queste ultime tipologie di “freschissimi “sono cadute in una profonda crisi di mercato causata anche dalla chiusura del canale HORECA e per il cambiamento delle modalità con le quali le famiglie effettuano la spesa nella GDO.

Il settore, oggi, già funestato dalla diffusione della cimice asiatica, ha risentito anche di altri fattori negativi, riconducibili ai danni ingentissimi dovuti alle avversità climatiche (gelate) che hanno interessato nel mese di marzo e di aprile gran parte delle Regioni del Centro Nord con perdite per oltre 180 milioni di euro.

Con riferimento a questa nuova situazione emergenziale auspichiamo che possano trovare accoglimento da parte del Parlamento alcune proposte emendative tese a indennizzare i produttori mediante l’attivazione degli strumenti previsti dal decreto legislativo n. 102 del 2004; al contempo, è necessario prevedere forme di ristoro per le cooperative di conferimento, il cui fatturato sarà inesorabilmente compromesso anche a seguito della distruzione di alcuni raccolti (es. drupacee).

Rimane sempre di grande importanza il mantenimento di un presidio autorevole e costante sulle problematiche di apertura dei mercati e di rimozione delle barriere fitosanitarie, tramite una forte sensibilizzazione ed accelerazione dei vari protocolli fitosanitari con i Paesi Terzi, seguendo un ordine di priorità per importanza e peso dei prodotti e per la capacità di sviluppo (tecniche, commerciali, organizzative) dei mercati da parte delle imprese interessate.

Infine, la predisposizione di piani straordinari di comunicazione e pianificazione di programmi di attività promozionali sia nelle Grandi Catene Distributive che nei luoghi strategici di mercati c.d. consolidati e a forte interesse per il made In Italy.

Da ultimo, è fondamentale che il programma europeo “Frutta nelle scuole” possa essere portato a compimento, evitando una inutile dispersione di risorse quantomai strategiche in questa fase.

2.5. Settore olivicolo

Il settore da diversi anni in crisi sta scontando il problema della bassa remunerazione anche a fronte di produzioni di bassa quantità. Questo trend si è confermato negli ultimi anni; purtroppo non ci sono state inversioni nonostante anche il dramma xylella. A questo si aggiunge la fase complessa legata al diffondersi del COVID19 e alla conseguente sospensione del mercato Horeca; si registrano altresì difficoltà nel commercio estero solo in quota parte recuperata dalla GDO. Oggi più che mai si ritiene ci sia un rinnovato spazio per la valorizzazione del prodotto italiano stimolando un nuovo Piano olivicolo nazionale.

2.6. Settore florovivaistico

Il settore florovivaistico è uno dei più duramente colpiti dalla crisi legata alla diffusione del COVID-19.

Nella prima fase, protrattasi diversi mesi, il completo azzeramento degli eventi, la chiusura di mercati ambulanti, dei cimiteri e dei mercati rionali, nonché il turismo fermo hanno creato i presupposti per una perdita disastrosa, e molte produzioni sono andate completamente distrutte. Clienti esteri, inoltre, hanno bloccato le produzioni italiane: accanto alla tanta disinformazione, infatti, questo caos ha creato fenomeni di opportunismo e di concorrenza sleale.

In termini numerici si è perso, in soli tre mesi, mediamente oltre il 60% dei ricavi del settore dei fiori recisi, ma in alcuni casi il dato è stato anche peggiore, visto che per molti produttori - che si dedicano a produzioni esclusivamente primaverili - ha significato perdere anche il 100% del reddito di un anno, con pesanti conseguenze sociali ed economiche per l’intero sistema Paese. Non meno gravi sono i danni occorsi alle cooperative che non svolgono produzione primaria, ma si occupano di trasformare e commercializzare il prodotto dei soci, e che rappresentano dunque un anello fondamentale di congiunzione tra la produzione e il mercato.

Da una parte, dunque, un sostegno diretto alla produzione è indispensabile, ma allo stesso tempo senza un corretto impegno verso le aziende di trasformazione non potrà esserci futuro per le aziende agricole.

Riteniamo prioritario un contributo a ristoro pari ad almeno il 50% delle perdite. Accanto ad un sostegno diretto è indispensabile un impegno delle istituzioni per una campagna promozionale sia sul mercato domestico sia all’estero.

2.7. Settore grandi colture (filiere grano duro, mais e saccarifera).

In riferimento alle filiere del Grano duro e del Mais, la crisi attraversata negli scorsi mesi, e che ancora si sta vivendo, ha evidenziato la limitata capacità di autoapprovvigionamento del nostro Paese, accentuata dalla difficoltà dei trasporti e di circolazione delle merci.

È di fondamentale importanza, pertanto, un intervento pubblico specifico per le filiere sopra citate, volto a sostenerne la produzione.

I Decreti ministeriali, Grano duro e Competitività delle filiere, soprattutto in questo momento di profonda crisi economica, sono stati un passo avanti in questa direzione, ma si chiede uno sforzo maggiore in termini economici.

E’, altresì, necessario reintrodurre i prodotti della filiera cerealicola nell'elenco dei prodotti ammissibili all'intervento di ammasso privato. Un’attenzione particolare merita il settore bieticolo-saccarifero, protagonista indiretto di un contezioso tra l’Italia e la Commissione europea sulla interpretazione di alcune disposizioni in materia di ristrutturazione dell’industria saccarifera, che ha visto il nostro paese soccombere per effetto dell’Ordinanza della Corte di Giustizia UE del 2 aprile 2020 C-390/19.

Giova sottolineare che anche altri paesi Europei hanno intentato cause analoghe contro la decisione della Commissione Europea, ma a differenza dell’Italia, si sono assunti il rischio del rimborso nei confronti dell’UE, generando così una disparità di trattamento a scapito delle nostre imprese nazionali.

Per questa ragione, auspichiamo che il Parlamento approvi alcune proposte emendative tese a risolvere la situazione.

2.8. Settore della pesca e dell’acquacoltura

FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO

ALLEGGERIRE LA PRESSIONE TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA TUTELARE L’OCCUPAZIONE E FAVORIRNE LA CRESCITA ALLEGGERIRE LA BUROCRAZIA

La nostra azione di stimolo e di proposta si è snodata in questi mesi lungo ognuno dei quattro temi indicati nell’elenco, con l’obbiettivo di proporre al Governo ed alle varie forze politiche di maggioranza e di opposizione quelle che ritenevamo essere le soluzioni normative più idonee al fine di promuoverne la trasformazione in disposizioni legislative, in occasione dei vari provvedimenti aventi forza di legge emanati con carattere di necessità e di urgenza.

Il lavoro ha fatto fin qui registrare buoni risultati (sia con il decreto- legge “Cura Italia”, con il “Liquidità” ed ora con il “Rilancio”); non è questa la sede per enumerare le varie norme approvate.

È tuttavia necessario precisare ancora una volta che il problema serio di ogni giorno non è quello di convincere il Parlamento o il Governo a varare un determinato provvedimento bensì quello di rendere effettivamente operative ed attuate tutte le norme licenziate dall’Esecutivo o dalle Camere.

Sono oltre 200 le norme in attesa di essere implementate e ciò che serve, ora più di ieri, è che le risorse stanziate escano più in fretta possibile dalle casse dello Stato prima che vi rimangano definitivamente incagliate perché nel frattempo sono scaduti i tempi per la loro spesa.

La sfida di oggi è questa. Spendere ciò che si è deciso di spendere!

3. CONCLUSIONI

Il DL rilancio ha stanziato risorse consistenti per il comparto anche se sicuramente non soddisfacenti rispetto ai danni registrati.

In via di estrema sintesi e tenuto conto delle disponibilità finanziarie e dei danni registrati nelle diverse filiere, riteniamo necessaria:

a) l’attivazione dello strumento dell’ammasso privato per il settore zootecnico, lattiero-caseario, cerealicolo e olivicolo, a cui destinare 100 milioni di euro da ripartire tra le diverse filiere interessate.

b) Per il settore vitivinicolo, la misura della distillazione di crisi – con una dotazione di almeno 100 mln – ma con l’accortezza di non fissare ex lege i prezzi che potrebbero generare effetti distorsivi sul mercato.

c) Perilsettoreflorovivaisticoe,inparticolareperchioperanel settore dei fiori recisi, l’allocazione di 150 milioni di euro per i produttori e le cooperative che manipolano, trasformano e commercializzano il prodotto e che rappresentano un anello fondamentale a fronte dei danni patiti.

d) Perilsettoreortofrutticolo,ladestinazionedi120milionidieuro a copertura dei danni da gelate registrati nei mesi di marzo e aprile, consentendo l’accesso agli interventi previsti dal decreto legislativo n. 102 del 2004.

e) Per il settore della barbabietola da zucchero, l’allocazione di 25 milioni di euro per evitare il rischio di operazioni di recupero di misure di aiuto da parte dell’UE che condannerebbero le poche imprese rimaste in piedi alla chiusura.

f) L’attivazione rapida dei bandi “indigenti” per tentare di rispondere alle difficoltà legate alla diminuzione delle vendite con particolare attenzione al latte UHT, ai formaggi D.O.P, ai salumi e ai prodotti derivanti dai bovini da carni.

g) La messa in campo di campagne promozionali per rilanciare le nostre produzioni, sia nel territorio italiano che all’estero.

h) L’attivazione di un grande piano di investimenti per il contrasto al dissesto idrogeologico e la cura nonché la tutela delle aree interne, che valorizzi le professionalità espresse dalle imprese soprattutto cooperative del settore forestale.

La soppressione per il settore agroalimentare della Sugar e Plastic tax.

La rivalutazione dei beni mobili e immobili delle cooperative agricole, al fine di consentire alle imprese una rappresentazione più realistica delle dimensioni patrimoniali.

i) La modifica delle disposizioni in materia di contabilità pubblica in modo da consentire l’utilizzo delle risorse di parte corrente, stanziate in questi mesi, anche oltre l’esercizio 2020 al fine di assicurarne la concreta fruizione da parte dei beneficiari, eliminando il rischio assai elevato che a causa delle procedure burocratiche non raggiungano in tempo utile gli aventi diritto (cfr. art. 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n° 196 Legge di contabilità e finanza pubblica).

j) La modifica della misura del contributo a fondo perduto, in modo che possa rispondere in modo migliore alla realtà dei danni e dei pregiudizi economici subiti a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19 dalle imprese di pesca e di acquacoltura, ampliando il periodo di riferimento fino a ricomprendere i mesi di marzo, aprile e maggio.

k) L’estensionedellaportatadellegaranzieISMEAinfavoredegli istituti di ricerca che esercitano le attività di pesca a fini scientifici nonché dei soggetti a destinatari degli interventi del programma nazionale triennale della pesca marittima e dell’acquacoltura, adottato dal Mipaaf.

l) L’attivazione per i pescatori autonomi dell’indennità già prevista per i lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni speciali dell’AGO (coltivatori diretti, artigiani e commercianti).

m) L’allocazione di risorse per il programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, consentendo che l’erogazione delle somme stanziate possa avvenire anche oltre il 31 dicembre 2020, derogando alle disposizioni contenute nell’articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n° 196 Legge di contabilità e finanza pubblica.

n) L’introduzione di indennizzi per le unità da pesca professionale che nel corso dell’anno 2020 hanno effettuato sospensioni della propria attività, indipendentemente dal tipo di attrezzo e/o sistema autorizzato in licenza (quindi non solo lo strascico); in questo caso le risorse per compensare le imprese sono quelle previste dal regolamento (UE) n° 508/2014 FEAMP, così come risulta dopo le modifiche introdotte con il regolamento (UE) n° 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, al fine di adottare misure specifiche per attenuare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

o) La modifica della legge 30/98, al fine di assicurare, attraverso la leva fiscale e contributiva, la fruizione immediata del sostegno finanziario necessario per fronteggiare gli effetti della crisi da parte delle imprese della pesca professionale, in acque marittime, interne e lagunari.

p) La destinazione di almeno il 30% del gettito delle royalty, pagate dai concessionari per le estrazioni di idrocarburi da giacimenti nel mare territoriale, alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono “le ricerche e le coltivazioni”.

q) Quanto al tema annoso delle concessioni demaniali, la sospensione dei canoni demaniali per tutto il 2020; il riconoscimento a partire dal 2021 del canone ricognitorio in favore di tutti gli acquacoltori; la riduzione ad un decimo (come era già previsto con la vecchia legge n° 41/82) del canone per le aree non occupate da strutture produttive.

r) L’abrogazione del meccanismo della scissione dei pagamenti per l’acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, il c.d. split payment, nei confronti delle piccole e medie imprese, segmento cui appartengono tutte le imprese di pesca.

s) L’esclusione della piccola pesca dagli obblighi in materia di fatturazione elettronica.

