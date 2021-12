Commercio al dettaglio, Istat: crescono i piccoli, in calo la Gdo

Ad ottobre 2021 continua l’andamento positivo delle vendite al dettaglio in termini sia congiunturali sia tendenziali, dovuto essenzialmente alla crescita delle vendite dei beni non alimentari.

Per il comparto alimentare, si evidenzia un risultato tendenziale positivo per le imprese operanti su piccole superfici e un lieve calo per la grande distribuzione, in cui sono in diminuzione le vendite dei supermercati (-2,2%).

Tra le forme distributive si sottolinea il calo tendenziale del commercio elettronico, per la prima volta dall’inizio della serie storica; tale risultato è spiegato anche dal livello eccezionalmente elevato di ottobre 2020.A ottobre 2021 si stima una moderata crescita congiunturale per le vendite al dettaglio (+0,1% in valore e +0,2% in volume). A determinare il segno positivo sono le vendite dei beni non alimentari (+0,3% in valore e +0,4% in volume) mentre quelle dei beni alimentari sono in calo (-0,1% in valore e -0,2% in volume).

• N el trimestre agosto-ottobre 2021, in termini congiunturali , le vendite al dettaglio aumentano dell’1,4 % in valore e dell’1,0 % in volume. Risultano i n crescita sia l e vendite dei beni non alimentari (+1,9 % in valore e +1,7% in volume ) sia quelle de i beni alimentari (+1,0 % in valore e +0,3% in volume ) .

• Su base tendenziale, a ottobre 2021, le vendite al dettaglio aumentano del 3,7 % in valore e del 2,8 % in volume. Sono i n crescita le vendite dei beni non alimentari (+ 6,4 % in valore e + 5,7 % in volume) mentre quelle d ei beni alimentari aumentano lievemente in valore (+0,2%) e diminuiscono in volume (-0,9%).

• Tra i be ni non alimentari, si registra una crescita tendenzial e per quasi tutti i gruppi di prodotti , ad eccezione di Dotazioni per l’informatica, comunicazione, telefonia (-3,6%), Generi casalinghi durevoli e non durevoli (-1,1%) e Cartoleria, libri, giornali e riviste (-1,0%). Gli aumenti maggiori riguardano Calzatu re, articoli in cuoio e da viaggio (+14,8%), Abbigliamento e pellicceria (+14,2%) ed Elettrodomestic i, radio, tv e registratori (+ 12,7%).