Commercio: Coldiretti, con +13,3% vendite online al top aumenti

Con un balzo del 13,3 % sono gli acquisti on line a far registrare il maggior aumento nel 2021 che peraltro fa seguito al all’incremento straordinario registrato lo scorso anno (+34,6%), in netta controtendenza rispetto al crollo generale. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al commercio al dettaglio nel 2021 che è tornato sui livelli pre pandemia del 2019. A mettere a segno una forte crescita rispetto ad allora è stato solo – sottolinea la Coldiretti - il commercio elettronico che è entrato prepotentemente nelle abitudini di acquisto degli italiani determinando un cambiamento strutturale nei comportamenti destinato a durare nel tempo. Un fenomeno che – conclude la Coldiretti - si è diffuso di più per i prodotti diversi dagli alimentari, come abbigliamento e tecnologia, anche perchè per il cibo permangono preoccupazioni per le garanzie di qualità e originalità dell’offerta.