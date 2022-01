Commercio estero extra Ue, Istat: a dicembre calo per esportazioni (-2,1%) e aumento importazioni (+4,3%)

A dicembre 2021 si stima, per l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue27, un calo congiunturale per le esportazioni (-2,1%) e un aumento per le importazioni (+4,3%).

La flessione su base mensile dell’export interessa tutti i raggruppamenti principali di industrie, a eccezione di beni di consumo non durevoli (+5,8%), ed è determinata in particolare dal calo delle vendite di energia (-27,3%) e beni strumentali (-3,9%). Dal lato dell’import si rilevano aumenti congiunturali diffusi, tranne che per l’energia (-1,1%).

Nel trimestre ottobre-dicembre 2021, rispetto al trimestre precedente, l’export cresce dello 0,5%; l’aumento è marcato per energia (+29,9%), mentre si registra un calo per i beni strumentali (-7,1%). Nello stesso periodo, l’import segna un rialzo congiunturale del 7,8%, cui contribuiscono soprattutto gli incrementi degli acquisti di energia (+23,0%) e di beni di consumo non durevoli (+12,8%).

A dicembre 2021, l’export cresce su base annua del 12,6%. L’aumento, diffuso a tutti i raggruppamenti, è particolarmente elevato per energia (+63,9%). L’import segna una crescita tendenziale del 45,8%, anch’essa estesa a tutti i raggruppamenti e molto sostenuta per energia (+115,6%).

La stima del saldo commerciale a dicembre 2021 è pari a +4.737 milioni, in calo rispetto a dicembre 2020 (+7.972). L’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici diminuisce in misura contenuta: da +9.962 milioni per dicembre 2020 a +9.291 milioni per dicembre 2021.

A dicembre 2021 si rilevano aumenti su base annua dell’export verso la maggior parte dei principali paesi partner extra Ue27; i più ampi riguardano Stati Uniti (+32,5%), i paesi OPEC (+32,0%), Turchia (+24,3%) e Russia (+14,2%). Diminuiscono le vendite verso Regno Unito (-11,4%), paesi ASEAN (-7,6%) e paesi MERCOSUR (-3,8%).

Gli acquisti da India (+70,2%), paesi MERCOSUR (+61,9%), Russia (+58,6%), paesi OPEC (+53,1%), paesi ASEAN (+52,5%) e Cina (+51,8%) registrano incrementi tendenziali particolarmente elevati. Le importazioni dal Regno Unito (-30,0%) risultano in forte calo.

Il commento:

Dopo gli aumenti dei due mesi precedenti, a dicembre si registra un calo congiunturale dell’export verso i paesi extra Ue; tale dinamica, tuttavia, ècondizionata da operazioni occasionali di elevato impatto (cantieristica navale) registrate a novembre, al netto delle quali si stima un calo meno ampio (-0,7%).

Nel complesso del 2021, l’export verso i paesi extra Ue cresce del 16,3%, collocandosi su livelli superiori a quelli del 2019. Contribuiscono alla crescita, per circa 10 punti percentuali, gli aumenti delle vendite di beni strumentali e beni intermedi.

Per l’import, il 2021 si chiude con un aumento più marcato (+27,7%), spiegatosoprattutto dagli incrementi degli acquisti di prodotti energetici e beni intermedi.

Contributo alla variazione tendenziale dell’indice generale: misura l’incidenza delle variazioni delle importazioni e delle esportazioni dei singoli aggregati merceologici o geografici sull’aumento o sulla diminuzione dei flussi aggregati.

Dati corretti per gli effetti di calendario: dati depurati mediante apposite tecniche statistiche dalla variabilità attribuibile alla composizione del calendario nei singoli periodi (mesi o trimestri) dell’anno, dovuta al diverso numero di giorni lavorativi o di giorni specifici della settimana in essi contenuti, nonché dell’anno bisestile. Il ricorso a tale trasformazione dei dati consente di cogliere in maniera più adeguata sia le variazioni tendenziali (calcolate rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente), sia le variazioni medie annue.

Dati destagionalizzati: dati depurati mediante apposite tecniche statistiche dalle fluttuazioni attribuibili alla componente stagionale (dovute a fattori meteorologici, consuetudinari, legislativi, ecc.) e, se significativi, dagli effetti di calendario. Questa trasformazione dei dati è la più idonea a cogliere l’evoluzione congiunturale di un indicatore.

Esportazioni: includono tutti i beni (nazionali o nazionalizzati, nuovi o usati) che, a titolo oneroso o gratuito, escono dal territorio economico del Paese per essere destinati al resto del mondo. Esse sono valutate al valore FOB (free on board), che corrisponde al prezzo di mercato alla frontiera del Paese esportatore. Questo prezzo comprende il prezzo ex-fabrica, i margini commerciali, le spese di trasporto internazionale e gli eventuali diritti all'esportazione.

Importazioni: comprendono tutti i beni (nuovi o usati) che, a titolo oneroso o gratuito, entrano nel territorio economico del Paese in provenienza dal Resto del mondo. Esse possono essere valutate al valore CIF (cost, insurance, freight), che comprende: il valore FOB dei beni, le spese di trasporto e le attività assicurative tra la frontiera del Paese esportatore e la frontiera del Paese importatore.

Paesi extra Ue: tutti i paesi non appartenenti all’Unione europea.

Variazione congiunturale: variazione percentuale rispetto al mese o al periodo precedente.

Variazione tendenziale: variazione percentuale rispetto allo stesso mese o periodo dell’anno precedente.

Definizioni delle aree geografiche e geoeconomiche

Paesi europei non Ue: comprende Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, , Fær Øer, Gibilterra, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Macedonia del Nord,Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Repubblica moldova, Russia, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina.

Africa settentrionale: comprende Algeria, Egitto, Ceuta, Libia, Marocco, Melilla, Sahara Occidentale, Tunisia.

Altri paesi africani: comprende Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Ciad, Comore, Congo, Costa d’Avorio, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea equatoriale, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Maurizio, Mayotte, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Repubblica Centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Repubblica unita di Tanzania, Ruanda, Sant’Elena-Ascensione e Tristan da Cunha, São Tomé e Principe, Seychelles, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa, Sudan, Sud Sudan, Swaziland, Territorio britannico dell’ Oceano Indiano, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

America settentrionale: comprende Canada, Groenlandia, Saint-Pierre e Miquelon, Stati Uniti.

America centro-meridionale: comprende Anguilla, Antigua e Barbuda, Argentina, Aruba, Bahama, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, Bonaire, SintEustatius e Saba, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Dominica, Ecuador, El Salvador, Giamaica, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Americane, Isole Vergini Britanniche, Messico, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica dominicana, Saint-Barthélemy, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincente e le Grenadine, Santa Lucia, Sint Maarten, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguay, Venezuela.

Medio Oriente: comprende Arabia Saudita, Armenia, Azerbaigian, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Georgia, Giordania, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Repubblica islamica dell’Iran, Siria, Territorio palestinese occupato, Yemen.

Altri paesi asiatici: comprende Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Birmania, Brunei, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Hong Kong, India, Indonesia, Kazakistan, Kirghizistan, Laos, Macao, Malaysia, Maldive, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Tagikistan, Taiwan, Thailandia, Timor-Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam.

Oceania e altri territori: comprende Antartide, Australia, Figi, Georgia del Sud e Isole Sandwich australi, Isola di Bouvet, Isola Christmas, Isole Cocos (Keeling), Isole Cook, Isole Heard e McDonald, Isole Marianne settentrionali, Isole Marshall, Isole minori periferiche degli Stati Uniti, Isola Norfolk, Isole Pitcairn, Isole Salomone, Kiribati, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Palau, Papua Nuova Guinea, Polinesia francese, Samoa, Samoa americane, Stati Federati di Micronesia, Terre australi e antartiche francesi, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis e Futuna, Provviste e dotazioni di bordo, Paesi e territori non specificati, Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari.

ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico): comprende Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam.

OPEC: comprende Algeria, Angola, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Kuwait, Libia, Nigeria, Repubblica islamica dell’Iran, Venezuela, Gabon, Guinea Equatoriale e Congo.

Mercosur: comprende Brasile, Paraguay, Uruguay, Argentina.

Fonti utilizzate e quadro normativo di riferimento

L’indagine del commercio con i paesi extra Ue è effettuata secondo la normativa comunitaria, Regolamenti (UE) n. 1724/2016 e n. 2119/2016 che modificano il Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 471/2009, il Regolamento (UE) n. 1253/2016 che modifica il Regolamento (UE) della Commissione n. 92/2010 e il Regolamento (UE) n. 2119/2016 che modifica il Regolamento n. 113/2010. Trova applicazione in sede nazionale con opportuni provvedimenti emanati dall’Agenzia delle Dogane.

L'indagine ha periodicità mensile ed è effettuata elaborando dati provenienti da una base dati di tipo fiscale-amministrativo (Documento Amministrativo Unico – DAU) coerente con le definizioni e le classificazioni di tipo statistico. Questi vengono successivamente armonizzati e validati attraverso un processo di controllo e revisione esperta svolto dall’Istituto.

Conformemente alla normativa comunitaria, dal 2000 le esportazioni e le importazioni al di sotto delle soglie di esclusione (operazioni commerciali di valore inferiore a 1.000 euro a partire dal 2010) vengono inserite nelle statistiche del commercio estero con i paesi extra Ue mensilmente in forma aggregata.

Dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell’Unione europea e le relazioni economiche tra i due sistemi, dopo la Brexit, sono disciplinate dall’accordo raggiunto tra le parti il 24 dicembre 2020. Tuttavia, sulla base di quanto previsto dal Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord - già allegato all’Accordo di recesso Regno Unito/Ue – al fine di evitare una frontiera fisica tra i due territori, l’Irlanda del Nord resta soggetta alla normativa dell’Ue in materia di IVA per gli scambi commerciali di beni.

In termini di rilevazione dei dati di commercio estero, questo implica che dal 1° gennaio 2021 i flussi commerciali da e verso la Gran Bretagna sono desunti dalle dichiarazioni doganali (DAU), quelli da e verso l’Irlanda del Nord dalle dichiarazioni Intrastat.

Stante la diversa tempistica di ricezione delle fonti Intrastat ed Extrastat, che non rende disponibili le dichiarazioni Intrastat al momento della prima pubblicazione dei dati di commercio estero extra Ue, i dati preliminari del Regno Unito e, quindi dell’area extra Ue27, diffusi nel presente comunicato, non comprendonoi dati di interscambio con l’Irlanda del Nord. Questi sono inclusi nei dati di commercio estero extra Ue in occasione della prima revisione nel mese successivo e diffusi nelComunicato Stampa Commercio con l’estero e prezzi all’import.

Popolazione di riferimento e classificazioni utilizzate

L’oggetto dell’indagine sono tutte le merci a esclusione dell’oro monetario, del software personalizzato, degli strumenti di pagamento aventi corso legale e valori, delle merci destinate alla riparazione. Nel rispetto dei Regolamenti comunitari, gli scambi commerciali di beni con paesi extra Ue sono classificati secondo il paese di origine per le importazioni e il paese di destinazione per le esportazioni.

I dati diffusi mensilmente riguardano i valori monetari, le variazioni tendenziali e quelle congiunturali relativi alle variabili che descrivono i flussi commerciali con l’estero.

I valori monetari a prezzi correnti si riferiscono alle importazioni ed esportazioni di merci rilevate o stimate in termini di valore statistico (Cif, Fob).

A partire dal mese di Settembre 2011 è stata implementata una nuova metodologia di produzione delle statistiche sugli scambi con l’estero di gas naturale allo stato gassoso e di energia elettrica, che si basa sull’impiego diretto di fonti informative alternative ai dati statistico-doganali solo per quanto riguarda la misurazione degli scambi complessivi in quantità, mentre per le altre variabili di analisi e classificazione richieste dai regolamenti statistici comunitari (dati in valore monetario e allocazione geografica dei flussi con l’estero per “paese statistico”) sono stati adottati opportuni criteri di stima (per maggiori dettagli si veda la nota sulle revisioni straordinarie allegata al Comunicato Commercio con l’estero riferito al mese di Settembre 2011 www.istat.it/it/archivio/45225 ). La modifica introdotta ha comportato la conseguente revisione dei dati relativi ai periodi precedenti.

Le principali classificazioni utilizzate nella produzione delle statistiche del commercio con l’estero sono definite a partire dalle informazioni elementari riguardanti la tipologia delle merci, il paese statistico e la provincia di provenienza o destinazione delle merci. La Nomenclatura Combinata è la classificazione utilizzata per l’indagine dei prodotti a livello comunitario. Definita e aggiornata annualmente dall’Unione Europea, desume la sua codifica dal Sistema Armonizzato (SA).

La classificazione utilizzata per definire le aree geografiche e le aree geoeconomiche di appartenenza dei paesi è la Geonomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell’Unione e del commercio tra i suoi Stati membri, stabilita da Eurostat.

A partire da gennaio 2009 i raggruppamenti di merci dell’interscambio commerciale sono definiti sulla base della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 opportunamente adattata alle statistiche sul commercio estero. L’Ateco 2007, infatti, costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea Nace rev. 2, pubblicata sull’Official Journal il 2 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del Parlamento europeoe del Consiglio del 20/12/2006), con la quale coincide fino alla quarta cifra.

Ai fini di fornire le informazioni a un livello di dettaglio idoneo ad analizzare l’interscambio commerciale italiano, i dati sono rilasciati secondo un’opportuna disaggregazione intermedia delle sezioni.

Nel corso dell’anno 2003, l’Istat ha modificato, per i dati di commercio estero così come per tutti gli indicatori congiunturali dell’industria, la classificazione delle aggregazioni per destinazione economica dei prodotti “Raggruppamenti Principali di Industrie (RPI)”, definiti dal Regolamento della Commissione n.586/2001 (G.U. delle Comunità europee del 27/03/2001). A seguito dell'entrata in vigore della Nace rev. 2 tale Regolamento è stato modificato dal Regolamento (CE) n.656/2007 del 14/06/2007.

I Raggruppamenti Principali di Industrie sono:

• Beni di consumo durevoli;

• Beni di consumo non durevoli;

• Beni strumentali;

• Beni intermedi;

• Energia.

La classificazione RPI è stata adattata alle statistiche sul commercio con l’estero.

Strumenti di elaborazione dei dati

Oltre ai dati grezzi, vengono pubblicati anche i dati depurati dalla componente stagionale e dagli effetti di calendario. Tali dati sono ottenuti attraverso la procedura TRAMO-SEATS per Linux (versione di febbraio 2010).

A partire dai dati mensili del 2012 sono state introdotte alcune sostanziali innovazioni di processo e di prodotto nelle procedure di destagionalizzazione finalizzate a migliorare l’accuratezza delle stime prodotte e a fornire agli utenti un più ampio dettaglio degli indicatori statistici per l’analisi congiunturale del commercio con l’estero, rendendo disponibili nuove serie destagionalizzate a livello di raggruppamenti principali di industrie (RPI).

I dati destagionalizzati sono soggetti a revisione ogni mese. I modelli utilizzati vengono verificati, in occasione delle revisioni delle serie grezze. Le specifiche utilizzate dall'Istat nell'ambito della procedura TRAMO-SEATS sono disponibili per gli utenti che ne facciano richiesta per proprie finalità di analisi.

Al fine di gestire le discontinuità prodotte dalla crisi Covid-19 sulle serie storiche da marzo 2020 è stata operata una revisione dei modelli di destagionalizzazione, coerentemente alle linee guida metodologiche indicate da Eurostat, disponibili alla pagina web Covid-19: Support for statisticians .

Pertanto, nelle serie storiche si è tenuto conto – a partire da marzo 2020 – dell’ampiezza inusuale delle variazioni dei flussi commerciali extra comunitari inserendo nei modelli statistici di destagionalizzazione, ove statisticamente significativi, regressori aggiuntivi. La revisione dei modelli sarà effettuata in occasione del rilascio dei dati di gennaio 2022. Essa terrà conto dell’andamento complessivo registrato nel periodo di accresciuta variabilità dei flussi commerciali extra Ue.

Tempestività nel rilascio e revisione dei dati

I dati sono diffusi a circa 25 giorni dal mese di riferimento.

Al momento della prima pubblicazione, i dati sono di natura provvisoria e sono soggetti a una prima revisione nel mese successivo, al fine di recepire ulteriori informazioni che si rendono disponibili successivamente alla loro diffusione, per poi essere definitivamente consolidati nel mese di ottobre dell’anno successivo.

Si ricorda che, al momento della prima pubblicazione, i dati del Regno Unito e quindi dell’area extra Ue27 non incorporano i dati di interscambio con l’Irlanda del Nord.Questi sono inclusi nei dati di commercio estero extra Ue in

occasione della prima revisione nel mese successivo e sono diffusi nel Comunicato Stampa Commercio con l’estero e prezzi all’import.

Per ulteriori informazioni sulle revisioni degli indicatori congiunturali, consultare la sezione dedicata sul sito Istat. Fare riferimento, in particolare, alla scheda relativa alle politiche di revisione degli indicatori del commercio estero extra UE.

Riservatezza

A partire dall'anno 2000, l'Istat ha definito nuove procedure per il trattamento e la diffusione dei dati personali relativi agli scambi di merci con l'estero e ai soggetti importatori ed esportatori, compatibili con l'attuale quadro normativo nazionale (Legge 675/96, D.lgs.322/89, 281/99 e 196/03).

Per quanto riguarda le statistiche relative alle merci, l'Istat, oltre a tutelare le informazioni riservate secondo il principio della riservatezza passiva, ha definito un piano per la diffusione delle statistiche del commercio con l'estero. Tale piano disciplina le possibilità di incrocio tra variabili in funzione di particolari livelli di dettaglio merceologico, goegrafico o territoriale riducendo entro soglie ragionevoli il rischio di identificazione dei soggetti indirettamente interessati.

In particolare, le procedure consentono di ridurre fortemente il rischio di identificazione, indiretta e accidentale, di dati confidenziali e nel contempo di limitare la perdita di informazione fornita agli utenti esterni.

Ulteriori informazioni sulla tutela della riservatezza sono disponibili al seguente link https://www.coeweb.istat.it/

Diffusione dei dati

I dati sono disponibili su Coeweb, https://www.coeweb.istat.it/ , il datawarehouse completamente dedicato alle statistiche del commercio con l'estero, nel mese successivo all’uscita del comunicato. La banca dati fornisce, con cadenza mensile, un ricco patrimonio informativo sui flussi commerciali dell'Italia con il resto del mondo e contiene informazioni e serie storiche dal 1991.

Comunicati stampa commercio estero:

Altri link utili: