Commercio estero, Filiera Italia: Made in Italy accelera, ora si difendano le eccellenze da attacchi strumentali

“Mai come ora - dice ancora Scordamaglia - è essenziale bloccare il tentativo di limitare la nostra ripresa e la diffusione delle nostre eccellenze attaccando i nostri prodotti con iniziative strumentali penalizzanti come il Nutriscorse o l'indirizzo verso diete omologanti come quelle proposte da EAT Lancet”. “Proposte avanzate anche in occasione del Food Summit ONU, che vedono l’enfatizzazione di prodotti sintetici e chimici il cui vero obiettivo è spostare la produzione alimentare dalla terra, dai campi, da aziende di trasformazione uniche che sposano innovazione e know how antico - prosegue il consigliere delegato - ai laboratori di poche multinazionali”. E concludono da Filiera Italia “Il nostro Paese si opporrà a tale tentativo anche in occasione del presummit del Food System Summit ONU che si terrà a Roma dal 26 al 28 luglio”

