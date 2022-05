Commercio, Filiera Italia: Famiglie meno abbienti tagliano consumi alimentari, servono interventi strutturali

Il netto gap tra il crollo dei consumi alimentari e la tenuta di beni molto più voluttuari, dimostra l’aumento della disuguaglianza tra famiglie più povere che hanno difficoltà ad acquistare beni di prima necessità e chi invece non è costretto ad abbassare neppure il consumo di beni non necessari” così Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, commenta gli ultimi dati Istat delle vendite al dettaglio di marzo, che restituiscono un drastico crollo nell'alimentare (-6%) e un aumento della forbice tra le vendite food&beverage e quelle non alimentari. “Una piega inaccettabile - dice ancora Scordamaglia - abbiamo perso la capacità di dare la giusta valorizzazione al cibo: non è possibile che per acquistare gli Air pods, se tornassimo al baratto, dovremmo impegnare 40 litri di olio extravergine di oliva".

“I nodi vengono al pettine - prosegue il consigliere - gli ingenti aumenti dei costi di produzione delle aziende hanno cominciato a scaricarsi sui prodotti a scaffale e questo si traduce immediatamente in una riduzione del potere di acquisto delle famiglie meno abbienti e in una caduta delle vendite alimentari” E continua Scordamaglia “Ma attenzione: siamo solo all'inizio, perché i prezzi potrebbero lievitare ancora portando a fondo i consumi interni facendo crescere in modo allarmante il food social gap, la distanza fra chi può permettersi cibo di qualità e chi è costretto a rivedere al ribasso i suoi consumi”.

Insomma, il settore alimentare vive una stagione ambivalente “Forte sull’export e debole sui consumi interni - aggiunge Scordamaglia - ma non si vive di sole esportazioni ecco perché bisogna salvaguardare il potere d’acquisto delle famiglie”. E conclude il consigliere “ Bene quindi interventi eccezionali come il bonus, ma bisogna arrivare prima possibile ad interventi strutturali come il taglio del cuneo fiscale e di quello previdenziale per alleggerire le aziende a totale beneficio del lavoratore”