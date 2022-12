Commercio, studio Divulga: persi 77 miliardi export made in Italy per gap infrastrutturale

Il ritardo infrastrutturale dell’Italia è costato nel 2022 oltre 77 miliardi di euro di mancate esportazioni, pari al 15% del valore complessivo dell’export nazionale, colpendo tutti i settori più importanti del Made in Italy.



È quanto emerge dal report del Centro Studi Divulga che ha incrociato i dati dei più autorevoli istituti di ricerca nazionali e internazionali per analizzare come il gap logistico e di trasporti incida in maniera significativa sull’economia italiana.

Tra i settori più colpiti, con perdite di export stimate rispettivamente a 8,22 e 7,8 miliardi di euro, due pilastri del Made in Italy come moda e agroalimentare, che seguono settori come quello delle macchine e degli apparecchi meccanici (-20 miliardi di euro), prodotti chimici e materie plastiche (-13 miliardi) e metalli (-9,26 miliardi).

L’indice di competitività del sistema di trasporto e logistica generale, in base all’elaborazione del Centro Studi Divulga sui dati aggiornati del World Economic Forum, colloca l’Italia al 17° posto a livello mondiale, ben distante da Singapore, Paesi Bassi e Hong Kong, che guidano la classifica, ma anche dai principali Paesi dell’Unione Europea, dagli Stati Uniti e dal Giappone.

Le performance peggiori si registrano sul trasporto marittimo dove l’Italia si posiziona al 24° posto, mentre il nostro Paese è al 19° posto per il trasporto aereo e al 15° per la rete ferroviaria.



Il modello logistico italiano risulta ampiamente sbilanciato verso il trasporto su gomma con l’88% delle merci movimentate, superiore alla media Ue (77%). Escludendo dall’analisi, per dimensione e conformazione territoriale, Cipro, Malta, Irlanda, Grecia e Danimarca, l’Italia è al 2° posto in Europa dopo la Spagna in questa speciale classifica.

L’indice di qualità viaria, in base ai dati Eurostat, colloca l’Italia nella parte bassa della classifica (17° posto).

Ancora limitato il trasporto su rotaie con il 12% in Italia, al di sotto della media europea (17%).

Tra i ritardi infrastrutturali in questo ambito, una rete priva di doppi binari (presenti solo nel 46% delle linee), tra i punti di forza invece l’elettrificazione.

Negli ultimi 10 anni, gli investimenti in infrastrutture in Italia hanno subito una battuta di arresto media annua del 2,8% (superiore ai paesi dell’Eurozona del -1,8%) che ha portato ad un calo di oltre 1/3 della spesa annua.

Grazie agli ingenti fondi stanziati in risposta alla crisi pandemica e alle conseguenze del conflitto per i prossimi anni si stima un incremento medio annuo del 2,6% degli investimenti in infrastrutture fino al 2026.

Dei 190 miliardi stanziati dal Pnrr, il 20% sarà utilizzato per la realizzazione di opere infrastrutturali.

Queste risorse, integrate con altre di diversa natura, potranno fornire un forte impulso allo sviluppo infrastrutturale del Paese con un piano di investimenti programmato di oltre 100miliardi di euro.