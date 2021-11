Compag, Faregna (Agrofarma): Chimico non significa pericoloso. Processo di registrazione offre tutte le sicurezze e garanzie

“In Italia vediamo un sistema agroalimentare in progressiva evoluzione. Siamo partiti infatti con un panel di molecole che è andato via via sempre più riducendosi grazie alla professionalità degli agricoltori e agli investimenti dell’industria per trovare soluzioni sempre più efficaci e sostenibili. Nel 2000 avevamo il 15% di richiesta di prodotti a basso rischio, ora siamo arrivati al 50%, un dato importante che illustra la progressione fatta delle aziende su questi temi.”

Così Lorenzo Faregna – Direttore di Agrofarma nel corso del convegno nazionale Compag, l’annuale appuntamento degli operatori della filiera cerealicola e delle rivendite agrarie.

“Chiediamo però un contesto di norme certe. Per registrare un prodotto ci vogliono 10 anni e questo dimostra il grado di sicurezza del processo di registrazione. Dobbiamo però difendere continuamente le già poche molecole che disponiamo perché qualcuno in Europa si inventa delle raccolte firma e mette in discussione il nostro sistema di registrazione, che tra l’altro non abbiamo contribuito a costruire. Una volta registrato un nuovo prodotto questo non dovrebbe essere di nuovo messo in discussione, a meno di evidenze scientifiche, perché il sistema di registrazione già offre tutte le sicurezza adeguate, oltre poi a mandare in fumo tutte le risorse impiegate nella ricerca. Il Sistema di registrazione è da difendere” sottolinea.

“Sento parlare continuamente di sistemi alternativi alla chimica ma non c’è alcuna antitesi tra industrie di agrofarmaci e prodotti naturali utilizzati nel bio. Ma ciò che è chimico non è pericoloso, occorre allora parlare di complementarietà e non di strumenti alternativi. Bisogna migliorare la comunicazione perché chimico non significa pericoloso.

Non ci sono prodotto alternativi agli agrofarmaci, che tra l’altro sono testati e sicuri se hanno superato il processo di registrazione. Infatti ogni prodotto ha delle specifiche per il suo uso corretto e il processo di validazione che hanno superato garantisce la sicurezza.”