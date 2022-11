Comparto avicolo, Caretta (FdI): incontro con AVA importante momento di confronto per avicoltori

“L’incontro di quest’oggi con i rappresentanti di AVA è stato un importante passo in avanti per la tutela dell’avicoltura veneta. Ottimizzazione delle misure per il credito, contenimento dei costi di produzione e istituzione di un tavolo di concertazione per la filiera sono stati i principali argomenti della discussione. L’azione del Governo Meloni, consapevole di quanto il comparto avicolo rappresenti una nostra eccellenza ed un punto di riferimento per il territorio, sosterrà convintamente questo settore e come rappresentanti delle istituzioni non faremo mancare il nostro appoggio.”

Lo dichiarano in una nota l’on. Maria Cristina Caretta, di Fratelli d’Italia, vicepresidente della commissione Agricoltura a Montecitorio e Joe Formaggio, consigliere regionale del Veneto di Fratelli d’Italia.