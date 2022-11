Competere.eu: no al nutriscore da europarlamentari di tutti gli schieramenti. La lettera inviata al Commissario Ue Kyriakides

Competere (www.competere.eu) ha inviato al Commissario Ue Kyriakides una lettera per dire no al Nutriscore in favore di sistemi di etichettatura più avanzati che promuovono la libertà di scelta e tutelano le diete locali, come la dieta mediterranea. È l’unica voce italiana ad avere aggregato i principali attori della filiera agroalimentare su questo tema.

L’iniziativa ha raccolto le firme di parlamentari europei in rappresentanza di gruppi politici e regioni geografiche diverse, nonché di associazioni internazionali.

Think tank italiano, specializzato nell’analisi e nella definizione di policy per la sostenibilità alimentare, per l'innovazione e la resilienza delle catene globali di approvvigionamento dell’agrifood, Competere da tempo mette in guardia sui rischi derivanti dall’eventuale adozione a livello europeo di un sistema di etichettatura obsoleto, che nega la libertà di scelta, confonde il consumatore e indebolisce, com’è appunto il Nutriscore.

La ricerca scientifica nel campo della nutrizione e l’evoluzione tecnologica, grazie all’applicazione di dispositivi mobili e delle app, permettono lo sviluppo di diete alimentari personalizzate e sempre più rispondenti alle caratteristiche e alle esigenze alimentari della singola persona.

Nell'ambito della strategia "Dal produttore al consumatore", la Commissione europea ha deciso che, entro l'ultimo trimestre del 2022, presenterà la sua proposta per un sistema armonizzato di etichettatura nutrizionale front-of-pack (FOP), che sarà obbligatorio in tutti i paesi dell'UE. L'obiettivo è incoraggiare i consumatori a passare a diete più sane e sostenibili. Nella lettera si condivide questo obiettivo e si concorda anche sulla necessità di un metodo di educazione alimentare incentrato su una dieta sana, equilibrata e rispettosa dell'ambiente. Si ritiene, inoltre, che una corretta informazione nutrizionale sia fondamentale per consentire ai consumatori di fare scelte alimentari informate. Questo però richiede un approccio scientifico che il Nutriscore non ha.

Di seguito la lettera inviata al Commissario Ue Kyriakides:

