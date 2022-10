Competere: il Nutriscore è vecchio, l’Europa garantisca la sostenibilità alimentare sulla base delle diete individuali

L'influenza e il controllo sulle scelte dei cittadini europei nei supermercati è stato il tema del dibattito al Parlamento europeo ospitato dall'eurodeputato spagnolo Jordi Canas (Ciudadanos - Spagna) e dal think tank Competere.eu. L’evento, dal titolo “Empowering consumers: FoP labellings reform: health, knowledge, liberties” (Informare correttamente i consumatori: la riforma dell'etichettatura fronte pacco: salute, conoscenza, libertà), ha visto la partecipazione dei rappresentanti della scienza della nutrizione, delle PMI e delle associazioni dei consumatori, i quali si sono confrontati con gli eurodeputati sulla riforma FoP labelling policy, ovvero le etichettature sui prodotti alimentari che la Commissione UE vuole rendere obbligatorie nell’ambito della “Farm to Fork”, la strategia sulla sustainable nutrition europea.

“L'Europa si basa sulla diversità culturale, sulle libertà, sulla conoscenza e sull'istruzione. La scienza si muove nella direzione delle diete personalizzate. Il vostro smartwatch è collegato al vostro frigorifero, al vostro metabolismo e al supermercato. Si tratta di una grande rivoluzione nel campo della nutrizione, dove la ricerca sul DNA e sulla genetica ci sta portando verso diete personalizzate. Il Nutri-Score è il passato. Si tratta di uno schema unico che rappresenta il vecchio modello hegeliano di stato etico, in cui un gruppo elitario di scienziati approva e impone un algoritmo che pretende di essere perfetto e applicabile a tutti. Tuttavia, quando gli interessi politici o commerciali lo decidono, l'algoritmo può essere modificato. Dimostrando così l'inconsistenza della scientificità del Nutri-Score stesso”. Ha dichiarato Pietro Paganini, fondatore di Competere.eu

“La salute è del tutto personale”, ha spiegato il professor Ramon Estruch dell'Università di Barcellona. “Le persone possono soffrire di ipertensione, allergie, malattie metaboliche, intolleranze, fattori genetici: tutti fattori che possono influenzare le esigenze alimentari di una persona, così come gli effetti di alcuni alimenti sul proprio organismo, rendendolo tollerante o intollerante agli ingredienti. La nutrizione personale è il percorso ottimale e stiamo studiando raccomandazioni dietetiche personalizzate per ogni cittadino, con l'aiuto di programmi di intelligenza artificiale. Il Nutri-Score si concentra su ciò che ci sarebbe di negativo in un alimento, attribuendo un voto attraverso un algoritmo”.

“Questo tipo di punteggio semplificato non aiuta le persone che soffrono di alcune malattie legate al sodio, allo zucchero, ai grassi saturi o agli zuccheri - ha proseguito il Prof. Estruch - perché se un individuo soffre di esigenze dietetiche particolari, ciò di cui ha bisogno è l'informazione, per poter fare una scelta informata e adeguata alle proprie esigenze mediche”.

“Il Nutri-Score è semplice, troppo semplice. Commette degli errori ovvi” ha dichiarato Herbert Dorfmann, europarlamentare e rapporteur della strategia Farm to Fork dell’UE. Per Dorfmann, la questione di cosa sia salutare per un determinato individuo, come venga definito tale e da chi o da quale entità è politicamente strutturale per l’Ue, soprattutto se un sistema così semplice rischia di costringere a riformulare le ricette per ottenere un migliore punteggio del Nutri-Score. “Il Nutri-Score è un sistema di proprietà privata privo di trasparenza - ha aggiunto - in quanto conferisce alle catene di distribuzione dei supermercati un potere che può essere abusato per influenzare le scelte dei consumatori. Fa gli interessi del sistema di distribuzione. Questo è il problema”.

Dorfmann ha poi raccomandato che il Nutri-Score venga valutato per i suoi risultati sugli effetti sulla salute dei consumatori nei Paesi - Francia, Belgio, Germania - che lo hanno introdotto nel loro piano nutrizionale nazionale, prima di essere portato in Europa.

"Dobbiamo sostenere le PMI in Europa", ha dichiarato l'eurodeputato greco Giorgios Kyrtsos. "Stanno affrontando le pressioni dell'inflazione e dei prezzi dell'energia. Non è il momento di rendere la loro vita più difficile, rischiando il populismo".

In rappresentanza delle piccole e medie imprese europee, Veronique Willems di SME Europe ha sottolineato gli oneri relativi alla riformulazione delle ricette dei prodotti per ottenere un migliore punteggio del Nutri-Score, sforzi che potrebbero non portare a una maggiore soddisfazione dei clienti. “Le PMI stanno affrontando un forte aumento dei costi nell'attuale crisi finanziaria e spesso sono discriminate ed escluse dalle linee di prodotti dei supermercati”, ha spiegato Willems. “Il Nutri-Score fa sembrare molti prodotti artigianali e potenzialmente più salutari, meno salutari di quelli commerciali”.

L'organizzazione dei consumatori SAFE ha dichiarato che “le PMI spesso non sono presenti nei supermercati, ma i supermercati non sono il futuro. Dobbiamo esaminare tutto il panorama alimentare. L’educazione è la chiave per consentire ai consumatori di fare una scelta informati”.

Si prevede che la Commissione Europea presenterà la sua proposta per un'etichetta nutrizionale europea comune per la FoP all'inizio del 2023, quando la Svezia deterrà la presidenza dell'UE.