Con Abaco e il Cesar dell’Università di Perugia nasce “agritech innovation”, il think tank per un’agricoltura sostenibile e digitale

Abaco, player di riferimento europeo nella fornitura di soluzioni software per la gestione e il controllo delle risorse territoriali orientate all’agricoltura di precisione e alla sostenibilità ambientale, ha stretto una partnership con il Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale dell’Università di Perugia (CESAR) per la creazione del Think Tank Agritech Innovation (TAI), un centro di ricerca che si pone l’obiettivo di analizzare la trasformazione sostenibile e digitale del settore agroalimentare al fine di tracciare le linee guida per l’agricoltura del futuro.

Il progetto nasce dalla volontà di Abaco e del Cesar di condividere le principali tendenze sul settore con il mondo delle imprese, delle Istituzioni e delle Università alla luce dei cambiamenti in corso. I consumatori stanno spostando le loro preferenze verso prodotti dalla forte connotazione salutistica e i governi sono sempre più sensibili nei confronti di una politica agraria sostenibile, come conferma il Green New Deal della Commissione europea e in particolare la strategia “Farm to Fork”, a favore di un sistema alimentare più equo e sano, che rispetti l’ambiente.

Parallelamente, il settore primario si sta evolvendo dal punto di vista tecnologico grazie all’integrazione delle tecnologie per l’agricoltura di precisione con internet, la sensoristica e potenti sistemi di calcolo che permettono la gestione e la condivisione dei dati tra i soggetti della filiera e l’ottimizzazione dei processi produttivi.

“Le attività di ricerca e sviluppo sono indispensabili per chi come noi accompagna gli attori della filiera agroalimentare in questo percorso di innovazione e sostenibilità”, ha dichiarato Antonio Samaritani CEO di Abaco. “La realizzazione e la successiva adozione di soluzioni tecnologiche allineate alla cornice internazionale, alla sensibilità e alla cultura che si si sta diffondendo a livello globale, è oggi un prerequisito fondamentale per affrontare i grandi cambiamenti che stanno trasformando così velocemente un settore primario e strategico per il paese come quello dell’agroalimentare”.

“Il Think Tank Agritech Innovation nasce per rispondere a una serie di domande cruciali per il settore: quali tecnologie sono cantierabili immediatamente e quali saranno mature nel prossimo futuro? Quali tecnologie sono finanziabili con le risorse Ue? La tecnologia come realizzerà la neutralità climatica del Green Deal europeo? Come potremo comunicare i dati sugli alimenti al consumatore o trasferire gli indicatori ambientali all’Unione europea per rendicontare le risorse ottenute? Il nostro obiettivo è essere capaci di prendere decisioni in un futuro inesplorato”, ha commentato Angelo Frascarelli, Direttore del Cesar.

Tra le prime tematiche che verranno affrontate dal Think Tank: le nuove tecnologie finanziabili con il programma Next Generation EU per lo sviluppo innovativo delle aree rurali; la diffusione dell’agricoltura 4.0 nelle imprese agricole; la strategia europea “Farm to Fork” e le tecnologie a supporto delle filiere; l’individuazione di nuovi indicatori e target a partire dalle linee guida della nuova Pac; l’evoluzione della gestione del rischio in agricoltura.