Con “FormArSì” Confagricoltura Brescia mette in campo un articolato progetto di formazione per le imprese agricole

Grazie alla collaborazione con Enapa ed Eapral – gli enti di formazione promossi dall’associazione e riconosciuti rispettivamente a livello nazionale e regionale -, la proposta formativa spazia essenzialmente in tre aree tematiche. La più corposa è indubbiamente la formazione dedicata alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione degli infortuni, sia per i dipendenti sia per gli imprenditori, uno dei temi più delicati e importanti per prevenire il rischio incidenti nelle aziende agricole, a partire dal corretto uso dei mezzi aziendali (trattori, carrelli elevatori, piattaforme) e dalla gestione delle emergenze (antincendio e primo soccorso). Molta attenzione è riservata anche ai temi della sostenibilità, con corsi dedicati al benessere animale e all’uso sostenibile dei fitofarmaci, e della sicurezza alimentare. Non da ultimo, il catalogo “FormArSì” dedica ampio spazio alle iniziative sullo sviluppo dell’imprenditorialità, in particolare per gli agriturismo e le attività connesse. “La formazione – ricorda il presidente - è indispensabile per affrontare le sfide del mercato e per cogliere le opportunità dell’innovazione: nasce da qui il rilancio di questo progetto”.

