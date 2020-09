Conad-Auchan: Lega, Comune e Regione non scherzino con futuro lavoratori Auchan, subito tavolo crisi

"Se la Raggi, Zingaretti e i loro assessori di riferimento pensano di fare orecchie da mercante sulla sempre più difficlie situazione dei lavoratori Auchan di Fiumicino e delle altre sedi romane, sbagliano di grosso. E' infatti passato quasi un mese dal nostro grido di allarme, dalla nostra richiesta di evitare i licenziamenti del personale degli ipermercati e di procedere alla costituzione di un tavolo di crisi condiviso tra Regione Lazio, Comune di Roma, parti sociali e imprenditori, senza che nessuno abbia batttuto un colpo o dato un cenno di assenso. Non si gioca col futuro dei lavoratori, non si scherza con la vita di lavoratrici e lavoratori, delle loro famiglie, non si svende un settore che durante il lockdown ha compiuto il proprio dovere senza alcuna esitazione. Abbiamo presentato un'interrogazione ai ministri Catalfo e Patuanelli per chiedere loro conto di come intendano intervenire per evitare un'inaccettabile ridimensionamento della forza lavoro in questa fase di transizione tra le due realtà commerciali. La Lega era e sempre sarà al fianco dei lavoratori interessati e sosterrà, condividendole, ogni inziativa intenderanno assumere per la sacrosanta difesa del proprio posto di lavoro".

