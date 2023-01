Concorrenza: Commissione Ue avvia consultazione pubblica su linee guida per accordi di sostenibilità in agricoltura

La Commissione europea ha avviato oggi una consultazione pubblica invitando tutte le parti interessate a commentare il suo progetto di proposta di orientamenti su come progettare accordi di sostenibilità nel settore dell'agricoltura ("linee guida") utilizzando la nuova esclusione dalle regole di concorrenza dell'Ue introdotta durante la recente riforma della Pac.

L'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") vieta in generale gli accordi tra imprese che restringono la concorrenza, come quelli tra concorrenti che determinano prezzi più elevati o quantità inferiori. Tuttavia, l'articolo 210 bis del regolamento 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ("regolamento OCM") esclude da tale divieto alcuni accordi restrittivi nel settore agricolo, quando tali accordi sono indispensabili per raggiungere standard di sostenibilità.

La bozza sulle linee guida mira a chiarire come gli operatori attivi nel settore agroalimentare possano progettare iniziative congiunte di sostenibilità in linea con l'articolo 210 bis.

Nel dettaglio, le linee guida serviranno a definire gli obiettivi di sostenibilità ammissibili con gli accordi. Tali obiettivi sono definiti all'articolo 210 bis del regolamento OCM e possono essere suddivisi in tre categorie: tutela dell'ambiente; riduzione dell'uso di pesticidi e della resistenza antimicrobica; salute e benessere degli animali. Ad esempio, le Linee guida chiariscono che l'obiettivo di protezione ambientale include accordi per proteggere il suolo e migliorare la resistenza del suolo all'erosione, al fine di aumentarne la biodiversità o migliorarne la composizione.

Puntano inoltre a stabilire i requisiti per gli standard di sostenibilità. Per beneficiare dell'esclusione, le parti devono concordare l'adozione di uno standard di sostenibilità superiore a quello obbligatorio ai sensi del diritto dell'UE o nazionale. Sebbene le linee guida non stabiliscano un livello minimo di miglioramento che le parti devono raggiungere rispetto agli standard obbligatori, chiariscono che la valutazione dell'indispensabilità di tale miglioramento dovrà tenere conto del livello delle restrizioni. Chiariscono inoltre che se non esiste uno standard obbligatorio, un accordo di sostenibilità che ne adotti uno può comunque rientrare nell'esclusione, a condizione che l'accordo persegua uno degli obiettivi di sostenibilità di cui all'articolo 210 bis.

A seguito dei commenti delle parti interessate sul progetto di orientamenti, la Commissione li analizzerà attentamente e apporterà le modifiche necessarie al fine di disporre degli orientamenti entro l'8 dicembre 2023.

Inoltre, la Commissione prevede di tenere un seminario con i partecipanti a questa consultazione pubblica nel giugno 2023 per discutere ulteriormente il progetto di testo e affrontare eventuali questioni in sospeso

“La produzione agricola – ha sottolineato Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva responsabile della politica della concorrenza - sta attualmente affrontando sfide di sostenibilità significative che vanno dal benessere degli animali e dalla biodiversità alle risorse naturali, alla salute e ai cambiamenti climatici. Vogliamo assicurarci che gli operatori del settore agroalimentare possano progettare iniziative di sostenibilità congiunte per affrontare queste sfide nel rispetto delle nostre regole di concorrenza. Invitiamo ora tutte le parti interessate a condividere le loro opinioni sulla nostra proposta”.

“La transizione verso una produzione agricola più resiliente e sostenibile – ha aggiunto Janusz Wojciechowski, Commissario europeo per l'Agricoltura - richiede una cooperazione rafforzata all'interno degli attori dell'intera catena di approvvigionamento, garantendo che gli agricoltori ottengano un giusto ritorno economico per i loro sforzi per migliorare la sostenibilità della loro produzione oltre quanto attualmente obbligatorio. Ci auguriamo che gli agricoltori, insieme ad altri attori della filiera, facciano uso di questa esclusione nella progettazione dei loro accordi di sostenibilità”.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_102