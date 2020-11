Confagricoltura Alessandria: si progetta il nuovo PSR del Piemonte. Le nostre priorità innovazione, competitività e valorizzazione dell’ambiente

Si svolgerà mercoledì prossimo 25 novembre la seduta plenaria del Comitato di Sorveglianza regionale del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 . L’incontro, che si terrà in videoconferenza, vedrà la partecipazione dei rappresentanti della Regione Piemonte , della Commissione europea (Direzione Generale Agricoltura), del Ministero per le politiche agricole , del Ministero delle finanze - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea e dei componenti locali del Comitato, tra i quali Confagricoltura Piemonte . La prossima programmazione 2021-2027, vedrà un periodo transitorio di due anni (2021-2022) come ha stabilito l'Unione Europea. Attualmente a Bruxelles si stanno definendo le risorse che dovranno essere attribuite ai Paesi membri dell’Ue e, conseguentemente, alle regioni, per l'attuazione delle nuove misure del Programma di Sviluppo Rurale. In base alle stime di Confagricoltura Piemonte dovrebbero andare, tra fondi europei, statali e regionali, complessivamente circa 150 milioni all'anno di spesa pubblica , ai quali si potranno aggiungere circa 50 milioni (nel biennio) di fondi del pacchetto Next Generation Ue , lo strumento temporaneo varato dall’Unione europea per stimolare la ripresa, che attribuirà all’Italia uno stanziamento di circa 1 miliardo di euro.

