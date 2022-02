Confagricoltura-Assoverde, Pisanti (Assoverde): il Libro Bianco connette il mondo del verde con quello della salute

"Il percorso del Libro Bianco parte due anni fa, quando abbiamo provato a lanciare la proposta di un cambio di passo in questo settore. Si tratta di un percorso permanente per creare una rete che coinvolge già tutti i soggetti della prima edizione. In questo nuovo appuntamento l'ingresso del CREA conferma l'autorevolezza, insieme all'Istituto Superiore di Sanità, così da connettere i temi del verde con quelli della salute. Il Libro Bianco comprende molte proposte e una serie di eventi partiti dal 12 ottobre. Il progetto che presentiamo oggi ha un obiettivo importante: rafforzare e attuare la connessione tra salute e verde. Il benessere fisico e psichico e cura del verde sono interconnessi, sono due mondi non così distanti perché convergono verso il comune obiettivo di valorizzare l'impatto del verde sulla salute. Dovremo individuare gli indicatori di natura medico-sanitaria per indirizzare la creazione di un parco della salute, che possa essere certificato e diventare laboratorio nelle prime sperimentazioni. In questo caso potremo suggerire politiche compensative per rigenerare le città attraverso questi parchi. Questo sarà fatto attraverso il Libro Bianco ma anche attraverso campagne di comunicazione verso i cittadini, nelle scuole e nel mondo del lavoro".

Così Stefania Pisanti, Assoverde, durante il convegno Il libro bianco del verde Focus 2022, organizzato da Confagricoltura e Assoverde in occasione di MyPlant Garden 2022.