Confagricoltura Belluno: Gli agricoltori guardano agli aiuti europei nel post Covid

È il primo di tre incontri promossi dall’associazione agricola guidata da Diego Donazzolo voluti per dare indicazioni agli agricoltori bellunesi durante l’emergenza Covid su opportunità e sostegni in arrivo, dato che la pandemia ha messo in ginocchio molte aziende. L’incontro sulla Pac sarà importante per scoprire quali saranno i possibili scenari della programmazione agricola dal 2021 al 2027. Quel che è certo, dalle anticipazioni, è che saranno nel segno della sostenibilità, con finanziamenti maggiormente vincolati a pratiche rispettose del clima e dell’ambiente. Non mancheranno gli aiuti ai giovani agricoltori e le agevolazioni per i piccoli agricoltori, anche alla luce delle problematiche causate dal Coronavirus. Per partecipare all’incontro bisogna entrare nella piattaforma Zoom o seguire la diretta Facebook sulla pagina https://www.facebook.com/ConfagricolturaTreviso . Informazioni: 0422 954630 .

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK