Confagricoltura: Birra, nel Veronese i consumi tornano spumeggianti

Sta andando bene anche la birra artigianale di Luigi Caprara , vicepresidente dei vitivinicoltori di Confagricoltura Verona e titolare dell’azienda agricola Villa Medici. Come altre aziende viticole, ha iniziato a fare birra agricola per diversificare l’attività. “L’anno scorso c’era stato un calo notevole delle vendite, ma adesso sto notando un incremento, grazie anche alla ristorazione che sta riprendendo a marciare – conferma -. Vendiamo la birra nello spaccio di Sommacampagna, dove abbiamo la cantina e già vendevamo il vino. L’attività ha molto senso per le piccole aziende agricole, come gli agriturismi, che possono vendere la birra nella propria struttura. Venderla sul mercato è più difficile, perché servono grossi investimenti. Da parecchi anni produco orzo, lo mando a maltare in cooperativa e poi un mastro birraio, che è tra i migliori d’Italia, mi fa una birra chiara doppio malto, che ho chiamato Blues come il mio cane, che non c’è più. È un’attività che mi ha sempre appassionato, avendo fatto degustazioni. Con il green pass secondo me potremmo acquistare ancora più terreno. Chi aveva paura di andare al ristorante sarà portato a fidarsi di più, sapendo che sono tutti vaccinati”.

