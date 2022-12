Confagricoltura, Bonomi: caso corruzione Bruxelles pone dubbio su influenza di economie straniere su provvedimenti europei

"Sarà difficile capire l'andamento dell'anno prossimo, ci sono troppe variabili, ma possiamo immaginare un rallentamento che è già iniziato. Il terzo trimestre, per la manifattura, ha segnato un -0,5%. Questo ci preoccupa perché non ci consente di avere quelle risorse extra aggiuntive che ha avuto il Governo Draghi. In questa legge di bilancio, tutto ciò che non è dedicato agli shock energetici deve essere focalizzato sulla crescita. Il governo dice che vuole ascoltare e allora non deve offendersi quando proponiamo il nostro punto di vista, su interventi che possano creare ricchezza da distribuire. Chiediamo di avere queste condizioni, l'anno prossimo, in un quadra pur complicato".

Così Carlo Bonomi, presidente Confindustria, durante l'assemblea annuale di Confagricoltura in corso a Roma

"Non nascondiamoci, quello che è successo a Bruxelles ci deve far riflettere molto. Al di là dell'evento corruzione, se verrà verificato, qui si mette in dubbio che alcuni provvedimenti che sono stati presi, sono stati influenzati da economie straniere", conclude Bonomi riferendosi ai casi di corruzione scoperti dalla magistratura belga all'interno del Parlamento Europeo.