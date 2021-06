Confagricoltura Brescia: a Lonato si parla di “L’agricoltura coltiva nuove opportunità. Sviluppo promozione territorio e del turismo

L'agricoltura, oggi, offre nuove e interessanti opportunità anche nel settore del turismo e nello sviluppo del territorio. Ne è convinta in particolare Confagricoltura Brescia, che organizza un apposito incontro per sviscerare il tema e per intessere un tavolo di lavoro con gli attori principali del tessuto locale e regionale. L’appuntamento è in calendario per venerdì 25 giugno alle 10.30 nella sala consiliare Celesti del municipio di Lonato del Garda. Un luogo non scelto a caso, ma in particolare per la sua posizione strategica a mo’ di cerniera tra il polo turistico del lago di Garda, con il suo paesaggio e i suoi giardini, e le estese aree agricole della Bassa. Ma anche per celebrare uno degli eventi più conosciuti del settore, ovvero la Fiera regionale agricola, artigianale e commerciale di Lonato.

A parlarne saranno tre esperti del comparto: Gianluigi Vimercati, presidente della sezione Agriturismo di Confagricoltura Brescia e Lombardia, Manuel Gabriele, direttore di Visit Brescia Bresciatourism, e Magda Antonioli, direttore del master in Economia del turismo e professore di Macroeconomia, economia e politica del turismo della Bocconi. Insieme a loro tre assessori regionali, Lara Magoni al Turismo, Fabio Rolfi all’Agricoltura e Alessandro Mattinzoli alla Casa, con il presidente di Confagricoltura Brescia Giovanni Garbelli e l’assessore all’Agricoltura del Comune di Lonato Massimo Castellini. In apertura del convegno porteranno i loro saluti il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini e il sindaco di Lonato Roberto Tardani, mentre a moderare sarà Enrico Mirani, inviato del Giornale di Brescia.

“È innegabile che la presenza di un numero così elevato di aziende agricole sul nostro territorio sia, anche in maniera indiretta, un’attrattiva turistica - dichiara il presidente di Confagricoltura Brescia Giovanni Garbelli -, non solo per la bellezza del paesaggio agrario, ma anche per i prodotti che vengono realizzati e offerti, tra formaggi, salumi, vini e tutto il resto. Non a caso Brescia è la provincia con il maggior numero di agriturismo in tutta la Lombardia: questo la dice lunga sul forte legame tra i due mondi, agricoltura e turismo, che segnano anche la qualità dell’accoglienza nel nostro territorio. C’è poi un altro fattore che, in questo frangente, sta diventando sempre più importante, ovvero la sostenibilità: la presenza delle aziende agricole consente uno sviluppo territoriale anche in chiave green e in piena sintonia con le politiche europee in tema di Green deal”.

L’incontro del 25 giugno a Lonato si svolgerà in parte in presenza, per quanto riguarda i relatori, e in parte online, per il pubblico, che potrà seguire i lavori in diretta sui canali Facebook e Youtube di Confagricoltura Brescia.