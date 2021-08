Confagricoltura Brescia: nel Bresciano calano i turisti stranieri, ma cresce la vendita dei prodotti. così gli imprenditori compensano i “vuoti”

La rincorsa degli agriturismo bresciani, che da quando hanno potuto riaprire, lo scorso maggio, non si sono più fermati, nonostante qualche assenza e qualche nuovo adempimento cui sottostare. È una situazione in decisa ripresa per la ricettività agrituristica della nostra provincia, anche se il forfait di alcuni clienti stranieri si fa sentire ed è solo in parte compensata dalla crescita degli italiani. A tracciare il quadro sul nostro territorio è il presidente della sezione Agriturismo di Confagricoltura Lombardia, il bresciano Gianluigi Vimercati: “Ora stiamo lavorando pressoché a pieno regime - afferma -, a nostro favore giocano due fattori: la crescente voglia di stare all’aperto in sicurezza e il desiderio di assaggiare prodotti tipici. Sono elementi certi, confermati e in crescita: è questo, oggi, il punto di forza delle nostre strutture”.

La presenza degli stranieri, nell’estate 2021, è in calo di circa il 50 per cento, con solo il mercato tedesco, svizzero e austriaco che ha tenuto. “Noi facciamo generalmente pernottamento, ristorazione e vendita diretta - prosegue Vimercati -. Di gran lunga è quest’ultima a prevalere, compensando un po’ il calo della ricettività. Oggi i turisti cercano maggiormente l’esperienza agricola, un trend di mercato che negli ultimi due anni è esploso ma che non equivale a un aumento di fatturato. Noi restiamo ottimisti, perché le richieste stanno arrivando sia per agosto sia per settembre, anche se la situazione di incertezza pesa”. La vendita di prodotti, nel Bresciano, è salita di circa il 30 per cento, permettendo alle strutture di crescere e continuare a investire, tenendo in piedi la parte agricola. “Grazie al lavoro di Confagricoltura - aggiunge Vimercati - in questi anni siamo riusciti a far passare il concetto che l’agriturismo è un’azienda agricola. La gente ha capito che il fulcro non è il piatto in tavola, ma la vendita dei prodotti e l’esperienza a contatto diretto con l’agricoltore. Ai nostri soci chiediamo sempre di fare molta attenzione alle regole per attuare una vera esperienza agricola in totale sicurezza, tramite formazione, gestione, consulenza e molto altro”.

La criticità, ora, non è solo per il green pass, ma anche per reperire personale, soprattutto nei fine settimana. “Anche in questo caso determinate è la formazione e la cultura dei giovani - conclude Vimercati -: per fare turismo ed entrare nel nostro mondo, come in altri, è necessario fare dei sacrifici, di contro si ricevono grandi soddisfazioni”