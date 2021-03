Confagricoltura Brescia: Servizio mensa anche negli agriturismo bresciani, un segnale di attenzione che infonde fiducia a un settore in forte crisi

In vista delle festività pasquali, molti agriturismo bresciani potenzieranno il servizio di asporto e consegna a domicilio, che finora è stato utilizzato da circa il trenta per cento delle realtà. “Il servizio mensa, che potrebbe essere utilizzato dal dieci per cento delle strutture, pur non essendo tra le peculiarità del settore, può essere un’interessante opportunità in questo momento - aggiunge il presidente di Confagricoltura Brescia Giovanni Garbelli -. Speriamo tuttiche queste chiusure siano l’ultimo duro colpo a un comparto fermo da novembre: oltre al lockdown di Natale, ora si aggiunge anche la Pasqua, periodo che in genere segna l’avvio della stagione. Ora tutti sono proiettati all’estate, quando gli agriturismo dovrebbero tornareprotagonisti delle vacanze e delle uscite dei bresciani e dei visitatori, per gli ampi spazi che offrono anche all’aperto”.

