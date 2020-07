CONFAGRICOLTURA CAMPANIA: CONDIVISO INDIRIZZO REGIONALE VERSO RECUPERO RISORSE PSR

“Abbiamo condiviso come organizzazione agricola l’atto di indirizzo votato ieri all’unanimità dalla Commissione agricoltura del Consiglio Regionale della Campania che impegna la Giunta regionale a recuperare risorse innanzitutto a favore dei progetti imprenditoriali volti ad accrescere la competitività delle aziende agricole della Campania e che non saranno in questa fase finanziati dal Programma di sviluppo rurale 2014 -2020 solo per mancanza di budget” E’ quanto afferma Fabrizio Marzano , presidente di Confagricoltura Campania a seguito del voto di ieri mattina in Commissione agricoltura sull’atto di indirizzo promosso dai presidenti della Commissione Agricoltura e della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale della Campania, Maurizio Petracca e Francesco Picarone , a seguito della pubblicazione della graduatoria della tipologia d’intervento strutturale del Psr 4.1.1. e in vista della imminente pubblicazione delle graduatorie delle misure connesse al Progetto Integrato Giovani, che vedono entrambe un elevato numero di progetti idonei non finanziabili con le risorse assegnate.

