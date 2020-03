CONFAGRICOLTURA CAMPANIA: MOMENTO DURISSIMO MA AIUTARE FILIERA AGRICOLA CHE GARANTISCE SISTEMA ITALIA

La filiera agroalimentare non è stata fermata dalle misure di contenimento in atto per l’epidemia provocata dal virus Covid-19 , ma soffre ugualmente ad altri settori e – in prospettiva – avrà bisogno di maggiori aiuti per uscirne. Provvidenze necessarie non solo per ripianare per quanto possibile gli attuali mancati ricavi , oggi sotto gli occhi di tutti, ma anche e soprattutto sul fronte degli investimenti , che saranno necessari ad aggredire il nuovo scenario competitivo che si va profilando: ancora più duro per gli imprenditori agricoli , che lì dove pure non vedono cadere il fatturato, accusano un incremento notevolissimo dei costi di produzione , che tagliano il margine operativo delle aziende, deprimendone in prospettiva la capacità di investimento con gli strumenti finanziari ordinari.

