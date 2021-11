Confagricoltura Caserta rinnova il Consiglio Direttivo

L'assemblea dei soci del 22 ottobre scorso ha rinnovato i rappresentanti in seno Consiglio Direttivo. Tra conferme e new entry i nuovi Consiglieri che guideranno Confagricoltura Caserta per i prossimi quattro anni sono: Cesare IEMMA, Antonio ROSSETTI, Giuseppe CARUSONE, Cesare AVENIA, Vincenzo ARGO, Diana IANNACCONE, Ernesto BUONDONNO e Salvatore AVALLONE, eletti direttamente in sede di assemblea plenaria.

Si sono tenute separatamente nei giorni 21 e 22 ottobre le elezioni dei Sindacati di Categoria e sono stati eletti i seguenti rappresentanti, Giovanni CACCIAPUOTI per l’Impresa Familiare Coltivatrice, Raffaele Puoti per i Conduttori in Economia, Fabio Izzo per gli Affittuari Conduttori in Economia e Vittorio GALLO per la Proprietà Fondiaria.

Contestualmente si sono tenute le votazioni per le Sezioni Economiche rappresentative delle attività aziendali e quindi dei prodotti e sono stati eletti i seguenti rappresentanti: Alessandro PASCA per la sezione Frutticola, Augusto CATTANEO per la Frutta in Guscio, Vincenzo COLELLA per l’Olivicola, Ferdinando BARRA per la sezione Orticola e Florovivaistica, Enrico MIGLIACCIO ENRICO per gli Allevamenti Bufalini e Bovini e Luigi BARLETTA per la Vitivinicola.

Tutti gli eletti sono titolari d’imprese agricole attive molto rappresentative dei settori di attività con una storia e tradizione familiare sia agricola che agroindustriale.

Il nuovo Consiglio Direttivo nella seduta del 29 ottobre ha confermato Presidente l'ingegner Raffaele Puoti, già alla guida di Confagricoltura Caserta da più otto anni.

Ha inoltre eletto Vice Presidenti, Salvatore Avallone e Cesare Iemma.

Il Presidente Raffaele Puoti, nel ringraziare i Consiglieri per la sua conferma, ha sottolineato che è il miglior riconoscimento che potesse avere per il suo impegno di questi anni nel rappresentare le aziende agricole associate a Confagricoltura Caserta ed ha precisato: “Il mio impegno costante è rivolto a rispondere alle esigenze e alle aspettative delle imprese, trovando soluzioni che siano frutto di un’attività e di processi partecipati e condivisi. Noi siamo un'Associazione che tutela e valorizza il lavoro e le produzioni delle aziende agricole. Noi lavoreremo sempre affinché, in qualsiasi congiuntura e contesto sociale, siano garantite e sostenute le attività economiche dei nostri soci. Un grazie a tutti i Soci che hanno creduto e credono in tale impostazione. Un grazie al Consiglio che ha voluto ancora conferimenti la rappresentanza di questa storica associazione che ad oggi conta 76 anni. Un grazie anche alla Struttura di Confagricoltura Caserta che in questi anni mi ha sempre sostenuto e che sicuramente continuerà a contribuire alla crescita dei nostri valori e delle nostre idee.