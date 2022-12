Confagricoltura, Centinaio: serve un piano strategico per l’agroalimentare, politica dia visione verso il futuro

"Per il nostro paese è necessario lanciare un piano strategico per l'agroalimentare, per decidere cosa fare nel futuro. In un momento di crisi come questo deve essere ancora di più all'ordine del giorno. Questo piano strategico non deve solo gestire l'emergenza, perché per questo non serve la politica, ma solo dei tecnici. Il compito della politica è avere visione, guardare al futuro e in questo momento dobbiamo andare in questa direzione. Pensiamo alla Spagna, che ha una strategia a medio-lungo termine, sulle filiere strategiche e anche noi dobbiamo farlo. Ce lo chiedono i giovani che si approcciano all'agricoltura".

Così Gian Marco Centinaio, vice presidente del Senato, in occasione della seconda giornata dell'assemblea nazionale di Confagricoltura

"Sono convinto di una cosa: non deve essere solo una strategia di comparto, abbiamo bisogno di interloquire con tutto il sistema paese: infrastrutture e ambiente, non ultima la questione della fauna selvatica. Serve una regia più ampia, che spetta alla politica ministeriale e parlamentare".

"Il futuro dell'agricoltura italiana sono le nuove tecnologie e con la ricerca scientifica e questo aspetto dovrà essere tenuto in considerazione, così da mantenere sempre più alta la competitività e incentivare i giovani. Infine parlo di competenze: senza non si va da nessuna parte".