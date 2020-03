CONFAGRICOLTURA DONNA ALESSANDRIA: CONFRONTO SU CONDIZIONI FEMMINILI

“ForEverest. From Nepal to Italy, the Rise of Climate Awareness in Young Generations”, che fa parte del progetto “Frame Voice Report!”, racconta gli effetti rapidi e drammatici del cambiamento climatico nel Nepal attraverso il punto di vista dei bambini e dei ragazzi che guidano le nostre giornaliste in un viaggio affascinante e spietato nelle difficoltà quotidiane che le famiglie incontrano a causa dei cambiamenti climatici in un paese simbolo per la sua fragilità e la sua straordinaria resilienza.

