Confagricoltura Donna, Ascani (Mise): rifinanzieremo il fondo per l’imprenditoria femminile

"Attraverso il Pnrr abbiamo cercato di costruire non solo una parte di debito buono, ma cercare di dare un processo di sviluppo giusto. In tutto il piano ci sono linee trasversali per le donne, per aiutarle a fare impresa. Questa battaglia per il fondo femminile viene da lontano e siamo riusciti a portarla a decreto con 200 milioni, comunque insufficienti rispetto alle richieste. Questi strumenti hanno elementi positivi, nonostante il grande numero di domande, non possiamo perdere questo patrimonio di fiducia e dovremo lavorare con governo e parlamento nei prossimi mesi. Serve certamente una collaborazione maggiore tra il Ministero dello sviluppo economico e quello dell'agricoltura, che hanno finalità diverse ma convergenti. Dobbiamo rifinanziare il fondo correggendo alcune criticità in direzione femminile, ricordando che le donne che fanno impresa fanno anche innovazione.".

Così Anna Ascani, sottosegretaria per lo Sviluppo economico, in occasione dell'evento organizzato alla Camera dei deputati per i 10 anni di Confagricoltura Donna.