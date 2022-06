Confagricoltura Donna, Bonetti: Il tema dell’investimento su imprenditoria femminile è priorità

"Il settore è protagonista nella Next Generation EU, un'occasione straordinaria non solo finanziaria ma soprattutto strutturale. Se si guarda all'interconnessione, il tema dell'investimento sul lavoro femminile è priorità. Se a questo aggiungiamo gli investimenti infrastrutturali per le aree interne, anche tecnologica e digitale, ne viene che questo comparto è al centro dell'attenzione. Il settore agricolo femminile è all'avanguardia, che può diventare un laboratorio di processi innovativi per tutto il paese. L'investimento sull'imprenditoria femminile è importante, con una scelta nel Pnrr sull'introduzione della certificazione della parità di genere per le imprese, tutto senza oneri. Un altro asset strategico è il Family Act che introduce un meccanismo di sostegno alla struttura delle famiglie, capaci di generare valore sociale. Accanto a questo c'è lo sviluppo educativo per rispondere alle necessità dei singoli territori. Ci sono poi incentivi all'imprenditoria femminile e altri incentivi per le aziende per valorizzare proprio il lavoro delle donne. Queste sono tutte politiche di investimento, in particolare per il settore alimentare, particolarmente esposto ad una crisi sistemica".

Così Elena Bonetti, Ministro per le pari opportunità e la famiglia, in occasione dell'evento organizzato alla Camera dei deputati per i 10 anni di Confagricoltura Donna.