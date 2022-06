Confagricoltura Donna, Cenni: entro la legislatura serve approvazione della legge di sostegno alle donne in agricoltura – VIDEOINTERVISTA

"In Commissione agricoltura abbiamo già approvato una prima bozza per una proposta di legge a sostegno delle donne in agricoltura, ma ovviamente non basta, perché è necessario un lavoro trasversale su tutti gli strumenti di sostegno all'agricoltura, per chiederci se, a sufficienza, accompagnano e sostengono quei progetti di qualità di cui le donne sono portatrici. C'è una grande impegno traversale tra tutti partiti politici, ma dobbiamo riuscire ad approvare il provvedimento entro la fine della legislatura".

Così ad AGRICOLAE Susanna Cenni, vicepresidente Commissione agricoltura Camera dei deputati, in occasione dell'evento organizzato alla Camera dei deputati per i 10 anni di Confagricoltura Donna.

"Le donne in agricoltura sono diverse, ci sono le imprenditrici che hanno fatto investimenti in zone improbabili, dove è difficile lavorare e poi ci sono altre donne impegnate nel vino o nelle grandi aziende. Credo ci sia una caratteristiche che le accomuna, anche con le lavoratrici: serve che nelle aree agricole ci siano adeguati servizi, che ci siano infrastrutture anche legate all'innovazione e alle tecnologie, abbiamo bisogno di trasporti e strade percorribili. Questa è uno scommessa, perché le donne si stanno impegnando moltissimo e avrebbe una ricaduta un elemento di qualità nella vita di chi si occupa di agricoltura, anche per la loro qualità della vita", conclude la deputata.