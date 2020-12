Confagricoltura Donna con me.dea contro la violenza di genere

Confagricoltura Donna Alessandria e Confagricoltura Alessandria, in occasione del 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e per le due settimane successive hanno organizzato una raccolta fondi dell’ammontare totale di 1000 euro per sostenere il Centro antiviolenza me.dea.

“Nonostante le difficoltà derivanti dalla pandemia, legate alla sanificazione e agli spostamenti, siamo soddisfatte di quanto siamo riuscite a ottenere grazie al contributo delle associate, delle amiche e di tutti coloro che hanno creduto nell’iniziativa che abbiamo realizzato con successo” ha spiegano Michela Marenco, presidente di Confagricoltura Donna Alessandria.

“Confagricoltura Alessandria ha supportato l’iniziativa dell’associazione al femminile, come già avvenuto in passato, in quanto è convinta che sia portatrice di benefici per un’associazione che da anni è impegnata sul territorio per le donne in relazioni difficili e quindi di rimando per l’intera comunità, favorendo un cambio di mentalità e una crescita sociale” ha affermato il direttore di Confagricoltura Alessandria, Cristina Bagnasco.

“Le difficoltà legate al momento che stiamo vivendo non hanno fermato l’intraprendenza e la grande generosità di Confagricoltura Donna – ha dichiarato Sarah Sclauzero, presidente dell’Aps me.dea. - La replica della bella iniziativa proposta lo scorso anno ha permesso di raccogliere risorse importanti che impiegheremo per la nostra campagna LIBERE TUTTE, finalizzata alla raccolta fondi in favore dei nostri due centri antiviolenza. La cifra donata, in particolare, permetterà di assicurare un anno di aiuto a una donna vittima di violenza. Ringraziamo l’associazione e le sue incredibili donne per la sensibilità dimostrata e per essersi spese per altre donne in un periodo complicato in cui occorre non abbassare la guardia sul tema della violenza domestica”.