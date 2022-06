Confagricoltura Donna, Giansanti: finito il “ce n’è per tutti”, stop a sussistenza, servono incentivi a produrre

"La crisi russo-ucraina, insieme ad altri fattori, sta creando una situazione paradossale: è bastata una guerra per avere difficoltà con il grano. Se non si conosce la capacità di stoccaggio europeo è difficile dare risposte. Questo significa che ancora di più la gestione dei dati è la chiave. Il commissario europeo, alla mia domanda, ha ammesso di non avere dati precisi sulla produzione Ue".

Così Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura, in occasione dell'evento organizzato alla Camera dei deputati per i 10 anni di Confagricoltura Donna.

"Ricordo che solo '1% degli agricoltori ha una superficie maggiore di 10 ettari e solo questi possono essere considerati imprenditori. In Italia ci sono 1,5 milioni aziende agricole, ma pochissime producono oltre l'autosostentamento", prosegue Giansanti.

"Solo 400mila hanno partita iva di cui solo 17mila quelle pienente professionalizzate, ma oggi l'Italia si tiene in piedi proprio grazie all'agricoltura. L'impresa non ha un genere, e Confagricoltura ritiene che il ruolo di una donna dentro l'azienda agricola impongano particolari attenzioni, anche per il suo ruolo familiare, le donne hanno spiccata sensibilità sulla diversificazione, come la didattica, a coglienza marketing. Serve un contributo delle donne per un nuovo modello agricolo, oggi il reddito pro capite è diminuito e produciamo di meno, perché veniamo incentivati a non farlo: non vogliamo contributi di sussistenza, ma di incentivazione, ormai è terminata la politica del "ce ne è per tutti". Il modello europeo è sbagliato, per produrre tutto quello che serve in Italia servirebbero 3,2 milioni di ettari, quindi assurdo parlare di sovranismo: non possiamo raggiungere la sovranità alimentare. Per questo serve una politica economica che ripensi agli obiettivi per l'agro-industria del paese", conclude il presidente.