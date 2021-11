Confagricoltura Donna: le clementine per sostenere il centro antiviolenza Me.dea

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre prossimo, Confagricoltura Donna Piemonte, Confagricoltura Donna Alessandria e Confagricoltura Alessandria distribuiranno le clementine, simbolo dell’antiviolenza di genere, in cambio di un’offerta (minimo 10 euro) per sostenere il Centro antiviolenza Me.dea. Le clementine, in sacchetti da 2 kg, sono disponibili solo ed esclusivamente su prenotazione da effettuare entro venerdì 19 novembre alle Consigliere dell’associazione oppure telefonando al numero 0131 43151 (referente Barbara Lazzarini). In un secondo momento le clementine potranno essere ritirate tra il 25 novembre e il primo dicembre in via Trotti, 122 (1°piano) ad Alessandria dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 da lunedì a venerdì . Le clementine sono state scelte nel maggio del 2013 quale simbolo della lotta contro la piaga del femminicidio e delle tante forme di violenza subite dalle donne in seguito all’atroce uccisione di Fabiana Luzzi, giovane studentessa di Corigliano Calabro, massacrata dall’ex fidanzato in un agrumeto della piana di Sibari. Oggi la clementina, potente alleato della salute e motore di crescita economica, è diventata l’icona che rappresenta tutte le donne vittime di non amore. Le promotrici ossia la presidente di Confagricoltura Donna Piemonte Paola Sacco e la presidente di Confagricoltura Donna Alessandria Michela Marenco hanno commentato con soddisfazione: “Questa raccolta fondi di Confagricoltura Donna, già attuata con crescente successo anche negli ultimi due anni, si svolge in altre città italiane, sempre grazie alla disponibilità delle associate. Inoltre, come in passato, per la promozione e divulgazione possiamo contare su una pregevole e valida collaborazione cittadina: la raccolta fondi è inserita tra le iniziative promosse dall’Assessorato alle Pari Opportunità e dalla Consulta alle Pari Opportunità del Comune di Alessandria”.

