Confagricoltura Donna: sono oltre 2mila le imprese femminili in provincia di Alessandria    

Sono oltre 2 mila le imprese femminili attive in agricoltura nella provincia di Alessandria. Si tratta, per la precisione, di 2.043 imprese.

Con il 16,29% di aziende, quella di Alessandria è la terza provincia piemontese in fatto di presenza di donne alla guida di imprese attive nell’agricoltura, preceduta da Cuneo (37,81%) e Torino (23,59%). Confagricoltura Donna riunisce le imprenditrici dell’organizzazione agricola Confagricoltura con l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile e delle pari opportunità nel settore agricolo e, più in generale, nella società ed in economia. L’associazione promuove la cultura d’impresa e valorizza il ruolo etico, economico e sociale delle imprese condotte da donne. Sono nate sedi regionali e provinciali in tutta Italia e in particolare il nome vede i natali proprio ad Alessandria, come ricordato durante l’Assemblea provinciale che si è svolta lunedì 6 giugno presso Vigneti Repetto a Sarezzano, presieduta dall’imprenditrice vitivinicola di Strevi Michela Marenco.

Confagricoltura Donna Piemonte, che si è riunita in Assemblea martedì 21 giugno nel pomeriggio presso l’azienda Santa Caterina a Grazzano Badoglio, raggruppa le associate provenienti da tutta la regione ed è guidata da Paola Sacco.

Durante la giornata di ieri sono arrivati interessanti spunti per l'attività futura dell'associazione.

La stessa Sacco è stata eletta presidente della confederazione provinciale. Si tratta della prima donna alla guida di Confagricoltura Alessandria anche se, come ha avuto modo di sottolineare il presidente uscente Luca Brondello di Brondelli, la direzione è assunta già da qualche anno da Cristina Bagnasco.

Per Confagricoltura Donna nazionale il 2022 è sicuramente un anno importante: si celebrano infatti i dieci anni dalla fondazione e, a tal proposito, lo scorso 10 giugno si è tenuto un convegno con ampia partecipazione del mondo universitario e politico nonché del presidente Giansanti. Questo anniversario è stato un'occasione per ribadire l'importanza del ruolo dell’associazione femminile all'interno del mondo confederale.

Passato presente e futuro dell'innovazione femminile in agricoltura saranno poi descritti ed analizzati nell'ambito di un convegno organizzato in modo congiunto da Confagricoltura Donna Piemonte ed Emilia Romagna – che si terrà il 6 ottobre 2022, presso un'azienda associata a Fiorenzuola d'Arda (Piacenza). Si tratta di un incontro che era previsto originariamente a carattere nazionale nel 2020, sospeso a causa della pandemia e riproposto nuovamente a livello interregionale.