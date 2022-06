Confagricoltura Donna, Spena: imprenditoria femminile centrale nella nostra economia – VIDEOINTERVISTA

"Oggi festeggiamo i 10 anni di Confagricoltura Donna e l'imprenditoria femminile in agricoltura, che sta avendo un ruolo centrale nella nostra vita, come abbiamo visto durante la pandemia e con la guerra attuale in Europa. L'autosufficienza alimentare sta diventando fondamentale e la donna può avere un ruolo centrale nella produzione agricola. È in corso d'opera l'approvazione della legge in Commissione Agricoltura sull'imprenditoria femminile in agricoltura e speriamo che prima della fine della legislatura possa vedere la luce. L'imprenditrice agricola può tenere sotto controllo gli altri aspetti della propria vita, come la famiglia. Inoltre la donna che gestisce un'azienda agricola ha a volte anche altre di reddito, così da coniugare attività diverse tra loro".

Così ad AGRICOLAE Maria Spena, Vicepresidente della Commissione Agricoltura, in occasione dell'evento organizzato alla Camera dei deputati per i 10 anni di Confagricoltura Donna.