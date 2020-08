CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: ALLARME PERE, SUBITO STATO CALAMITA

Il presidente di Confagricoltura Emilia Romagna, Marcello Bonvicini , rimarca «che non bisogna vietare l’utilizzo di molecole indispensabili per la difesa fitosanitaria delle piante senza aver prima individuato soluzioni alternative efficaci». E conclude: «Sembra non esserci tregua per la frutticoltura. Chiediamo lo stato di calamità per queste fitopatie, che per la prima volta si sono manifestate in modo così aggressivo e che incideranno sul bilancio annuale di migliaia di aziende emiliano-romagnole, già a rischio chiusura per l’aggravarsi della crisi di settore, con inevitabili ricadute economiche e occupazionali per la nostra regione». Una richiesta che sottintende inoltre l’esigenza di interventi indifferibili nel breve, ossia «azioni di presidio e prevenzione per scongiurarne la proliferazione evitando così gli errori commessi in passato con altre avversità biotiche», e nel medio-lungo, «concentrando risorse umane e finanziarie sulla ricerca finalizzata alla individuazione di nuovi metodi di contenimento e contrasto».

