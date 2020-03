CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: SOS LAVORATORI AGRICOLI. LE NOSTRE PROPOSTE

La carenza di manodopera rischia davvero di mettere in serio pericolo lo svolgimento delle attività agricole. Gli operatori stagionali, che provengono in gran parte dall’Est Europa, difficilmente quest’anno torneranno a lavorare in Italia a causa del blocco delle frontiere e per paura del contagio. «Perciò - aggiunge il presidente degli imprenditori agricoli - è inderogabile avviare in tempi rapidi anche l’iter per la definizione di un nuovo decreto flussi che consenta al nostro settore di impiegare lavoratori non comunitari». E conclude: «Ogni giorno ci impegniamo a garantire alla comunità prodotti freschi e salubri, ma insieme alle istituzioni dobbiamo superare gli ostacoli che rallentano la produzione, dalle difficoltà nel reperimento della manodopera ai costi di trasporto sempre più onerosi».

