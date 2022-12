Confagricoltura, Gentiloni: Pnrr occasione unica. Tornare a crescere, rispettando ambiente e senza lasciare nessuno indietro

“Sta volgendo al termine un anno complicato segnato dalla guerra e da una crisi energetica e alimentare mondiale con pesanti ricadute sull’economia. L’agricoltura è stata colpita in modo pesante dall’aumento del costo dell’energia e dalla mancanza di fertilizzanti, oltre che dalla siccità. Di fronte a queste sfide serve una risposta comune a livello europeo, con soluzioni solo nazionali rischiamo di distorcere la concorrenza nel mercato unico, aumentando i divari tra paesi. Occorrono nuovi strumenti per evitare il rischio di frammentazione tra paesi.”

Così il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni nel corso dell’assemblea nazionale Confagricoltura.

“Dobbiamo poi tutelare il settore agroalimentare italiano, un comparto trainante per la nostra economia e che incide sul 10% del pil, oltre che ambasciatore del Made in Italy all’estero. Dobbiamo tutelare le nostre produzioni di eccellenze e difenderle dall’Italian sounding. Occorre una trasformazione delle nostre economie e del nostro modello di sviluppo, basato dallo sfruttamento delle risorse naturali a un nuovo paradigma di sviluppo sostenibile incentrato su economia circolare. La transizione ecologica deve essere una opportunità di sviluppo, aprendo investimenti in nuove tecnologie e innovazione, in competenze e nuove professionalità.

Bisogna poi cogliere l’opportunità unica che viene dal Pnrr. Ricordo che ci sono 3 miliardi euro per la meccanizzazione, per la gestione delle risorse idriche e per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Dobbiamo però essere protagonisti a livello istituzionale ma anche con l’intera comunità e con i soggetti economici. Uno sforzo che non può prescindere da Confagricoltura. La sfida è quella di tornare a crescere, nel rispetto dell’ambiente e senza lasciare nessuno indietro.”