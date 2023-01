Confagricoltura, Giansanti: Agricoltura va oltre l’aspetto economico, significa anche cura del territorio e delle persone

“In questi anni abbiamo molto parlato del ruolo e della centralità dell’agricoltura, una attività fondamentale, straordinaria, necessaria ed essenziale nella vita di tutti noi. Oggi produciamo per i nostri cittadini e le persone, c’è un legame quindi straordinario che lega il territorio alla persona tramite l’agricoltura.

L’agricoltura va oltre l’attività economica perchè oggi l’agricoltura è territorio e attività sociale, oltre che economia.”

Così il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti nel corso della premiazione dei vincitori del bando Coltiviamo Agricoltura Sociale di Confagricoltura.

“Veniamo da anni particolari con il covid e la guerra, con l’inflazione che purtroppo è generata in molta parte dai costi dei prodotti agricoli che non dipendono dagli agricoltori, ma da fattori esogeni che incidono in maniera drammatica nella produzione.

L’agricoltura non può però ridirai ai numeri delle performance aziendali, l’agricoltura deve dimostrare che nelle sue molteplici attività sa anche valorizzare qualcosa di diverso. Abbiamo voluto dare come Confagricoltura una nuova dimensione al tema della sostenibilità sociale, quella vera in cui l’azienda agricola si mette a disponibilità dei cittadini e delle persone e dei meno fortunati. Come Confagricoltura abbiamo voluto fortemente questo premio per aiutare tutte quelle imprese agricole che dedicano attenzione a tutte quelle persone che oggi fanno fatica. Ringrazio poi il ministro per aver inserito in legge di bilancio le risorse per le famiglie in difficoltà.”