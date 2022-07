Confagricoltura, Giansanti: finanza specula sulla fame e ripete modello subprime su alimentare. Rischio default

"Il quadro generale macroeconomico non prefigura nulla di buono. Servono strumenti per affrontare l'emergenza e l'Europa esprime una garanzia economica e produttiva di livello globale. Ma dobbiamo guardarci attorno e stiamo per affrontare una crisi globale, condizionata dal mercato della finanza sulla pressione dei prezzi, stiamo costruendo un mercato dei subprime sull'agroalimentare. Il mercato della finanza sta speculando sulla fame e dobbiamo fermarci a ragionare sullo Status Quo europeo".

Così Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura, in chiusura della prima parte dell'assemblea annuale della confederazione a Roma.

"Un modello agroindustriale che vuole continuare a crescere non può vivere di mantenimento, ma cosa accadrà una volta terminata la guerra? Ci sarà un cambio dell'asse agroalimentare verso est e in questo scenario sarebbe un errore pensare che l'Europa possa rimanere in questa situazione. Serve una politica globale, in un mercato aperto ma regolato, evitando le bilateralità", prosegue Giansanti.

"L'Europa deve superare le logiche del mercato comune che vale solo per le vendite e non, ad esempio, nelle politiche fiscali, serve una Ue con regole armonizzate. In Francia e Germania hanno un costo energetico più basso che in Italia, per questo serve equità, altrimenti ha avuto ragione il Regno Unito con la Brexit", ribadisce il presidente.

"Serve tornare al WTO, anche rispetto ad una popolazione mondiale che cresce, anche puntando sulla tecnologia e digitalizzazione. Tutto ovviamente accompagnato grazie alle aziende strutturate. Un'associazione seria e credibile deve costruire un modello paese che faccia l'Italia anche negli organismi internazionali. Siamo al momento delle scelte coraggiose, perché l'agricoltore vuole certezze" conclude ancora Giansanti.