Confagricoltura, Giansanti: pronto a scrivere al ministro, inaccettabile discesa violenta dei prezzi del grano duro. Rischiamo crisi come con i subprime – VIDEOINTERVISTA

L'irrazionalità del momento che viviamo è confermata da quanto il mondo della finanza investa su quello sull'andamento dei prodotti, il prezzo delle materie prime agricole, è da come il mercato giornaliero poi si adegui. Giorno dopo giorno abbiamo visto come il il corso dei prezzi sia cresciuto a livelli elevatissimi, i più alti dal dopoguerra in avanti. Questo è tutto frutto della speculazione finanziaria sulle materie prime agricole".

Così ad AGRICOLAE Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura, a margine dell'assemblea annuale della Confederazione in corso a Roma.

"Quello che stiamo rischiando è quello che accadde nel 2008 con il mercato dei subprime, quando il mercato reale registrò prima alcuni cedimenti e poi il crollo. Abbiamo segnali di rallentamento, come il prezzo del grano che sta iniziando a diminuire nonostante si sia raccolto il 30% in meno, non vorrei che da qui a qualche giorno quella speculazione che ha fatto innalzare i prezzi li faccia poi crollare. Sarebbe un danno incalcolabile per i nostri produttori che non se lo possono permettere", prosegue Giansanti.

"In un mondo perfetto la finanza non dovrebbe speculare sulla fame, ma questo oggi non è possibile, dovremmo limitare gli investimenti a termine esclusivamente ai produttori specializzati, ma fino a che dovremo conviverci dovremo dare garanzie agli agricoltori per evirare che siano loro a pagare. Su questo già oggi tutti i dati che emergono dalla trebbiatura 2022 ci dovrebbero dare rassicurazioni. Sono pronto a scrivere al ministro di verificare cosa sta accadendo sui mercati, perché n0n esistono elementi per una discesa cosi violenta del prezzo sulle quotazioni del grano duro", conclude il presidente.