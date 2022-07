Confagricoltura, Giansanti: subiamo 40 anni di politica europea sbagliata

"Pensavamo di aver visto tutto ma ci eravamo sbagliati. Alla guerra si somma il problema del cambiamento climatico, siamo al centro della tempesta perfetta. Gli ultimi 40 anni di politica agricola europea sono stati sbagliati. Mentre l'Europa gestiva le eccedenze negli anni '80, ha utilizzato una politica sociale e non economica disastrosa. Oggi i dati Istat confermano che il numero di aziende agricole è sceso del 50%. Le uniche a poter rimanere sul mercato sono quelle strutturate. Stiamo mettendo in crisi il sistema agroalimentare globale. Per questo invito il ministero e l'Europa a non rimanere fermi. Il prezzo dell'avena è aumentato del 75%, quello dell'oro solo il 5%. Per questo è inutile accusare gli agricoltori di consumare l'acqua: volete mangiare o no? Il problema sono le perdite d'acqua, il 50% in Italia e l'8% in Germania. Serve una visione strategica del nostro paese".

Così Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, in occasione dell'assemblea annuale organizzata a Roma.

"A Bruxelles sono stati fatti passi indietro. La PAC nasce negli anni '60 con 4 finalità: incrementare produttività, assicurare un tenore di vita equo, stabilizzare i mercati e garantire la sicurezza alimentare. Oggi si parla di Farm to fork e di Nutriscore. In questa dimensione, rispetto all'allarme che abbiamo lanciato nel 2019 nulla è cambiato. La Commissione non valuta le dimensioni dell'impatto sulle strategie: come si può programmare il futuro se oggi in Europa non c'è un monitoraggio delle scorte? Siamo esposti ad un modello non reale. Basta alla contrapposizione tra agricoltura, industria e distribuzione, invece continuiamo a non decidere e invece vanno prese, anche se dolorose, il nostro comparto è il primo del paese", conclude Patuanelli.