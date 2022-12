Confagricoltura, Lollobrigida: vogliamo un’Europa meno ideologizzata, che valorizzi grandi imprese dell’agricoltura

"Gli imprenditori agricoli sono i primi ambientalisti di questo paese e questo continente. Il nostro governo è politico e indirizzato dalla volontà popolare, che quindi deve rispondere ai propri elettori".

Così Francesco Lollobrigida, Ministro Masaf, in occasione dell'assemblea annuale di Confagricoltura.

"Il nostro approccio è diverso rispetto agli ultimi anni, dove sono emerse posizioni continuamente modificate e rappresentate in Europa. Portiamo sul tavolo dell'Unione proposte e criticità. Per esempio sulle situazioni in cui ci troviamo oggi, come quella sull'energia e sui fertilizzanti".

"Abbiamo sostenuto che il principio di riduzione radicale dei fitofarmaci era sbagliato perché a parità di consumo ci poterebbe ad acquistare fuori Europa, con quello che ne consegue dal punto di vista della sicurezza alimentare e del reddito degli agricoltori.

C'è qualcuno che punta alla standardizzazione del prodotto per diminuire i costi, magari attraverso l'etichetta. Ma se questa assomigliasse ad un di quelle applicate sulle lavatrici ci troveremmo davanti ad un "trucco", che può minare la salute umana. Si tratta di un condizionamento che vuole eliminare proprio la qualità. L'Italia non può competere sulla quantità ma siamo una superpotenza per la qualità e per questo dobbiamo difendere la nostra economia, agricoltura e zootecnia in primis. Guardiamo alla Francia, per la difesa dei prodotti, ma vogliamo anche migliorare, garantendo al consumatore una qualità eccezionale come quella che abbiamo offerto al mondo".

Hanno paragonato la produzione di co2 di una stalla all'Ilva di Taranto ed è assurdo, sicuramente non hanno modificato il clima come bel altre scelte in altri paesi. Sì alla sostenibilità, ma che sia anche sociale ed economica, pena la desertificazione di molte aree. Dobbiamo contrastare anche altri cambiamenti che tentano di imporci come quelli sul vino. Abbiamo tramutato il voto neutrale dell'Italia in un voto contrario per la promozione di vino e carne, perché era la negazione del nostro sistema. Vogliamo un'Europa meno ideologizzata, che valorizzi le grandi imprese e che sia capace di utilizzare al meglio le nostre peculiarità. Sul registro della CO2 riusciremo a completare il tutto quest'anno, mentre per la PAC è possibile rivederla, così che la nostra strategia ci consenta di essere più competitivi verso l'estero", conclude il Ministro.