Confagricoltura, Metsola: Parlamento europeo dalla parte degli agricoltori, garantire reddito e tutela ambiente. Cambiamenti non arriveranno senza di voi

"Il Parlamento europeo sarà sempre dalla parte degli Agricoltori. Celebriamo i 60 anni di Pac, che ha trasformato l'Europa, questo patrimonio non va disperso. L'attacco della Russia e il blocco dei porti del Mar Nero hanno portato a costi di produzione più elevati e a un maggior rischio per la sicurezza alimentare. I 387 miliardi di euro per la nuova Pac porteranno risultati tangibili per gli agricoltori. Stiamo lavorando assiduamente con le Commissioni per la revisione del regolamento sulle Indicazioni Geografiche e sull'uso dei pesticidi, così da avere una agricoltura più sostenibile. Nessuno conosce la natura più degli agricoltori, capaci di raggiungere un equilibrio e contiamo sulla vostra esperienza. Dobbiamo garantire reddito e tutelare l'ambiente e sostenere il ricambio generazionale. Utilizzeremo tutti gli strumenti a disposizione e ascolteremo sempre la vostra voce sul Green Deal europeo e sulla Farm to fork: i cambiamenti non arriveranno senza di voi".

Così Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, nel suo messaggio inviato all'assemblea nazionale di Confagricoltura in svolgimento a Roma.