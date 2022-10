Confagricoltura, Milano Wine Week. Centinaio: Lavorare su un piano strategico nazionale pluriennale. Fondamentali scienza e tecnologie. VIDEOINTERVISTA

“In questo momento è necessario lavorare su un vero piano strategico nazionale pluriennale, così che l’agricoltura italiana possa avere una visione. La stessa visione che hanno adottato i cugini francesi e gli amici spagnoli. Dobbiamo far capire ai nostri agricoltori e al mondo dell’agroalimentare che insieme si può lavorare per portare il settore a risultato ancora migliori di quelli raggiunti fino ad ora. Questo si può fare attraverso la ricerca scientifica e le nuove tecnologie. L’agricoltura italiana è un’agricoltura di tradizione, ma senza questi due elementi rischiamo di non rimanere al passo dei tempi e di venire superati da altri paesi.”

Così il sottosegretario Mipaaf, Gian Marco Centinaio, a margine dell’evento inaugurale della Milano Wine Week organizzato da Confagricoltura a Palazzo Bovara.

“Vogliamo parlare di genome editing, aspetto importantissimo ma che in Italia sembra tabù, poi mi piacerebbe lavorare sul fatto che i fondi siano dati a chi vuole innovare. In questo momento abbiamo tantissimi giovani in agricoltura, o che vogliono entrare, ma molto spesso si trovano bloccati da bandi e fondi nazionali e regionali che non valorizzano chi ha voglia di innovare. Serve dare un nuovo impulso per permettere alle nuove generazioni di guardare all’agricoltura del futuro.”