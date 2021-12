Confagricoltura, Patuanelli: hubfarm offrirà la possibilità di servizi condivisi alle aziende che non possono permetterselo

"Hubfarm offre la possibilità di offrire servizi condivisi a chi da solo non potrebbe permetterselo, è un valore in più anche sotto il profilo dell'aggregazione. Nella manovra abbiamo ottenuto molto per quanto riguarda le risorse, ma conta anche come saranno poi utilizzate. Il settore produttivo primario deve essere accompagnato in un momento di transizione che non può essere un burrone, ma necessità di un percorso, perché l'agricoltura custodisce l'ambiente, l'agricoltore è il primo custode del territorio per questo dobbiamo combattere la cultura dell'abbandono. Puntiamo sull'agrienergia, dando attenzione alla prima parte di questa parola, perché le aziende agricole non devono diventare esclusivamente produttrici di energia. C'è poi la questione dei trasporti, dove serve una razionalizzazione e la digitalizzazione. Dobbiamo puntare all'acqua, il petrolio dei prossimi anni. In tutto questo va poi considerata la gestione del rischio: siamo il primo paese ad aver introdotto il fondo nazionale per la tutela del reddito del produttore". Così Stefano Patuanelli, nel corso dell'Assemblea "Coltiviamo l'Italia del futuro", organizzata da Confagricoltura all'Auditorium della Tecnica a Roma.

C'è poi la nuova Pac con la novità dei cinque eco schemi - prosegue il ministro -. Partiamo di una diminuzione delle risorse, ma si tratta di un compromesso che abbiamo raggiunto. La politica comune prevede il 25 % delle risorse verso gli eco schemi, che andranno in detrazione netta rispetto agli aiuti diretti precedenti. Questo richiede il raggiungimento degli obiettivi, ma gli eco schemi saranno strategici per i settori in difficoltà. Uno di questi riguarda gli insetti impollinatori, gli altri quattro riguardano le altre filiere che possono andare in difficoltà, come la zootecnica, il settore riso, il settore olivicolo e del grano duro".

"Avrei voluto che la riforma fiscale partisse da un taglio del costo del lavoro, un sicuro vantaggio per il mondo agricolo. Non è stato così, perché la riforma ha abbracciato tutte le forze politiche della maggioranza, così da trovare un punto di equilibrio. Credo che vada valutata l'insieme delle cose, ma oggi non c'è spazio per modificarla. Senza dubbio c'è un problema di liquidità da affrontare per il prossimo anno e l'ISMEA è il lungo adatto per discutere di questo problema", ha proseguito Patuanelli.