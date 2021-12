Confagricoltura Piacenza: 21 dicembre incontro tecnico: investimenti per riduzione di gas serra e ammoniaca

È in arrivo entro fine dicembre il bando per la misura 4.1.04 “Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca” del Psr. “Rispetto alle edizioni precedenti, la novità più importante è che il contributo arriva fino al 75% della spesa ammissibile – spiega Susanna Franzini responsabile dei Servizi Tecnici di Confagricoltura Piacenza -. C’è molta attenzione perché le risorse a disposizione possono interessare le aziende che entro il primo ottobre 2022 dovranno affrontare l’obbligo di copertura delle vasche di stoccaggio dei reflui”. Come noto, il pesante adempimento è legato all’entrata in vigore del nuovo PAIR, attualmente in discussione. “Le possibilità di intervento sono comunque differenti e attinenti anche ad altri ambiti” – precisa Franzini.

La dotazione finanziaria prevista è pari a 10.119.855 euro, l’importo minimo per l’ammissibilità è di 20.000 euro a progetto, l’importo massimo è di 180.000 euro per progetti singoli e 500.000 euro per progetti collettivi. I criteri di priorità ricalcano quelli dei precedenti bandi.

Le domande di sostegno potranno essere presentate a far data dalla pubblicazione del bando e fino alle ore 13:00 del 1° aprile 2022. “Come per le edizioni precedenti - prosegue Franzini - non saranno ammessi progetti atti a regolarizzare l’azienda riguardo gli stoccaggi minimi richiesti da normativa e quelli presentati per incrementare la produzione. Per essere chiari: la consistenza zootecnica dovrà rimanere costante per tutto il periodo di vincolo di destinazione, pari a 10 anni per le strutture e 5 anni per le attrezzature”.

Per affiancare le aziende nella predisposizione dei progetti in modo tale che siano rispondenti alle priorità indicate dal bando Confagricoltura Piacenza organizza martedì 21 dicembre alle ore 10.30 un incontro tecnico rivolto a tutti gli allevatori associati, per qualunque indirizzo zootecnico. L’appuntamento si terrà presso il Palazzo dell’Agricoltura in Via Colombo, 35, a Piacenza, ma sarà garantita anche la possibilità di seguire in streaming.

Interverrà in videocollegamento Gabriele Vaccari referente tecnico di Confagricoltura Emilia Romagna per le filiere zootecniche.

Al fine di garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza in essere a causa della pandemia è tassativamente necessario comunicare al proprio Segretario di Zona l’intenzione a partecipare entro mercoledì 15 dicembreindicando anche la mail se si intende seguire da remoto. Quanti parteciperanno in presenza dovranno essere dotati di Green pass e mascherina Ffp2.