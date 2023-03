Confagricoltura Piacenza: Approvato il bando “pacchetto giovani”

Nei giorni scorsi è stato approvato il nono bando della programmazione uscente per aiutare il decollo delle aziende agricole guidate da giovani, con oltre 4,6 milioni di euro di risorse finanziarie suddivise in quasi 1,5 milioni di euro per il tipo di operazione 4.1.02 “Investimenti in azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento” e oltre 3,1 milioni di euro per il tipo di operazione 6.1.01 “Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori”.

“Si tratta dell’ultimo bando per il cosiddetto primo insediamento emesso sulla programmazione uscente del Psr - spiega Roberta Bettuzzi, responsabile dell’Ufficio Sviluppo di Confagricoltura Piacenza -. Il premio varia da un minimo di 30 mila euro per l’insediamento dei giovani in zona ordinaria ad un massimo di 50 mila euro nelle zone con vincoli naturali o altri vincoli specifici. Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 28 aprile 2023. I nostri uffici sono ovviamente a disposizione, ma va detto che a questo bando che esce in coda alla programmazione che si chiude mentre ne seguiranno altri sulla nuova e i tempi saranno relativamente stretti.

Il punto sul nuovo Psr 2023-27, le priorità e le linee d’intervento sono infatti al centro di una serie di incontri che toccheranno tutte le province dell’Emilia-Romagna e il 21 marzo sarà la volta di Piacenza dove in Sala Bertonazzi al Palazzo dell’Agricoltura alle 15.30 (iscrizione on line obbligatoria al link nella comunicazione della Regione). Interverranno, dopo i saluti della presidente della Provincia di Piacenza, Monica Patelli, l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi, il direttore generale Agricoltura della Regione Valtiero Mazzotti e Teresa Schipani Responsabile Settore Programmazione, Sviluppo del Territorio e Sostenibilità delle Produzioni della Regione Emilia-Romagna.

Complessivamente ammontano a 913,2 milioni di euro i fondi per lo sviluppo rurale da qui al 2027, cifra che piazza la regione al primo posto per valore delle risorse ottenute fra le Regioni del Centro-Nord: il 40% dall’Europa, quasi 372 milioni, e il restante 60% fra finanziamento statale (379 milioni) e regionale (162,5 milioni). Si tratta di oltre 132 milioni di euro in più rispetto alla programmazione europea 2014-20, considerati nel nuovo settennato 2021-27 anche i due anni del Psr di transizione 2021 e 2022.

Un risultato reso possibile, oltre che dal superamento del criterio dei parametri storici di riparto, dalla maggiore quantità di fondi europei ottenuta proprio nel biennio di transizione e dal maggiore cofinanziamento sia statale che regionale per il 2023-2027.

In dettaglio, 286 milioni andranno per sostegno al reddito e competitività, 404 milioni per ambiente e clima, 150 milioni per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali e 51 milioni su conoscenza e innovazione.

Nel corso del 2023 saranno pubblicati i nuovi bandi, per un valore complessivo di 148,3 milioni di euro. “Il nuovo Sviluppo rurale 2023-27 – ricorda Bettuzzi - ha una dotazione finanziaria di quasi 1 miliardo di euro e l’obiettivo di far crescere gli investimenti per le imprese agricole e agroalimentari per un’agricoltura che tenga insieme sostenibilità ambientale, economica e sociale, con un’attenzione particolare al sostegno al reddito, alla ricerca e all’innovazione tecnologica. La Regione è già partita con i bandi della nuova programmazione, e con l’importante riallocazione di risorse per scorrere le graduatorie su bandi per il contrasto delle emissioni di ammoniaca e la filiera del latte, per cui – conclude Bettuzzi – se da un lato invitiamo a considerare con attenzione il bando aperto, dall’altro, per chi non ha particolarmente fretta, potrebbe essere interessante attendere. Credo che dopo martedì avremo le idee ulteriormente più chiare”.